Потеряли водительские документы из-за обстрела? МВД объяснило, как их восстановить бесплатно

Восстановить уничтоженные в результате вражеских обстрелов по Украине водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств можно бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.

Где уничтоженные документы восстановят бесплатно

Украинцам, которые потеряли водительские документы в результате российской агрессии, могут восстановить их бесплатно. Речь идет об уничтоженных во время обстрелов:

водительских удостоверениях;

свидетельствах о регистрации транспортных средств.

Отмечается, что инициатива по бесплатному восстановлению документов является чрезвычайно важной, ведь позволяет людям получить государственную поддержку в сложных условиях войны.

Такую услугу граждане могут получить:

в стационарных сервисных центрах МВД;

в мобильных сервисных центрах МВД на месте обстрела (в случае выезда);

через электронный Кабинет водителя.

В ГСЦ МВД подчеркнули, что бесплатное восстановление возможно только при наличии подтверждения факта потери документа именно из-за военной агрессии РФ.

"Во всех других случаях восстановление водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства осуществляется на общих основаниях с уплатой установленного сбора", - объяснили гражданам.

Сервисные центры МВД работают как "стационарно", так и "мобильно" (фото: hsc.gov.ua)

Как восстановить документы бесплатно: алгоритм действий

Согласно информации ГСЦ МВД, чтобы восстановить уничтоженные водительские документы бесплатно, нужно, прежде всего:

обратиться в органы досудебного расследования (полиция, СБУ и т.д.);

получить документы, подтверждающие факт преступления и статус потерпевшего лица в рамках уголовного производства.

После этого необходимо:

осуществить запись в сервисный центр МВД;

лично подать заявление о потере водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства в сервисный центр;

предоставить подтверждающие документы, выданные органом досудебного расследования (документ о признании потерпевшим).

Это позволит получить восстановленный документ без финансовых затрат.

Между тем восстановить уничтоженные документы онлайн - через Кабинет водителя - можно при условии, что там водительское удостоверение отображается с фото.

Алгоритм действий при этом будет таким:

авторизоваться в Кабинете водителя;

выбрать услугу "Восстановление и обмен водительского удостоверения";

выбрать тип нового водительского удостоверения: пластиковое или электронное;

указать причину восстановления документа;

подгрузить электронную копию (фотокопию) оригинала бумажного документа, выданного органом досудебного расследования (о признании потерпевшим в рамках соответствующего уголовного производства);

подтвердить правильность данных, соответствие копий документов оригиналам и дать согласие на обработку персональных данных;

поставить личную подпись в указанном поле;

выбрать способ получения документа: в сервисном центре МВД или через доставку от "Укрпочты" (забрать его можно будет при условии подтверждения личности соответствующим документом);

подтвердить данные и поставить электронную подпись.

"Далее заявка поступает в сервисный центр МВД, где ее обрабатывает администратор. На обработку заявки предусмотрено до трех рабочих дней", - объяснили украинцам.

Уточняется, что отслеживать ее статус можно в разделе "Мои услуги".