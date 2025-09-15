Потеряли водительские документы из-за обстрела? МВД объяснило, как их восстановить бесплатно
Восстановить уничтоженные в результате вражеских обстрелов по Украине водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств можно бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.
Где уничтоженные документы восстановят бесплатно
Украинцам, которые потеряли водительские документы в результате российской агрессии, могут восстановить их бесплатно. Речь идет об уничтоженных во время обстрелов:
- водительских удостоверениях;
- свидетельствах о регистрации транспортных средств.
Отмечается, что инициатива по бесплатному восстановлению документов является чрезвычайно важной, ведь позволяет людям получить государственную поддержку в сложных условиях войны.
Такую услугу граждане могут получить:
- в стационарных сервисных центрах МВД;
- в мобильных сервисных центрах МВД на месте обстрела (в случае выезда);
- через электронный Кабинет водителя.
В ГСЦ МВД подчеркнули, что бесплатное восстановление возможно только при наличии подтверждения факта потери документа именно из-за военной агрессии РФ.
"Во всех других случаях восстановление водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства осуществляется на общих основаниях с уплатой установленного сбора", - объяснили гражданам.
Сервисные центры МВД работают как "стационарно", так и "мобильно" (фото: hsc.gov.ua)
Как восстановить документы бесплатно: алгоритм действий
Согласно информации ГСЦ МВД, чтобы восстановить уничтоженные водительские документы бесплатно, нужно, прежде всего:
- обратиться в органы досудебного расследования (полиция, СБУ и т.д.);
- получить документы, подтверждающие факт преступления и статус потерпевшего лица в рамках уголовного производства.
После этого необходимо:
- осуществить запись в сервисный центр МВД;
- лично подать заявление о потере водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства в сервисный центр;
- предоставить подтверждающие документы, выданные органом досудебного расследования (документ о признании потерпевшим).
Это позволит получить восстановленный документ без финансовых затрат.
Между тем восстановить уничтоженные документы онлайн - через Кабинет водителя - можно при условии, что там водительское удостоверение отображается с фото.
Алгоритм действий при этом будет таким:
- авторизоваться в Кабинете водителя;
- выбрать услугу "Восстановление и обмен водительского удостоверения";
- выбрать тип нового водительского удостоверения: пластиковое или электронное;
- указать причину восстановления документа;
- подгрузить электронную копию (фотокопию) оригинала бумажного документа, выданного органом досудебного расследования (о признании потерпевшим в рамках соответствующего уголовного производства);
- подтвердить правильность данных, соответствие копий документов оригиналам и дать согласие на обработку персональных данных;
- поставить личную подпись в указанном поле;
- выбрать способ получения документа: в сервисном центре МВД или через доставку от "Укрпочты" (забрать его можно будет при условии подтверждения личности соответствующим документом);
- подтвердить данные и поставить электронную подпись.
"Далее заявка поступает в сервисный центр МВД, где ее обрабатывает администратор. На обработку заявки предусмотрено до трех рабочих дней", - объяснили украинцам.
Уточняется, что отслеживать ее статус можно в разделе "Мои услуги".
