ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Потеряли водительские документы из-за обстрела? МВД объяснило, как их восстановить бесплатно

Понедельник 15 сентября 2025 07:30
UA EN RU
Потеряли водительские документы из-за обстрела? МВД объяснило, как их восстановить бесплатно Восстановить уничтоженные вражеским обстрелом водительские документы можно бесплатно (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Восстановить уничтоженные в результате вражеских обстрелов по Украине водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств можно бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.

Где уничтоженные документы восстановят бесплатно

Украинцам, которые потеряли водительские документы в результате российской агрессии, могут восстановить их бесплатно. Речь идет об уничтоженных во время обстрелов:

  • водительских удостоверениях;
  • свидетельствах о регистрации транспортных средств.

Отмечается, что инициатива по бесплатному восстановлению документов является чрезвычайно важной, ведь позволяет людям получить государственную поддержку в сложных условиях войны.

Такую услугу граждане могут получить:

В ГСЦ МВД подчеркнули, что бесплатное восстановление возможно только при наличии подтверждения факта потери документа именно из-за военной агрессии РФ.

"Во всех других случаях восстановление водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства осуществляется на общих основаниях с уплатой установленного сбора", - объяснили гражданам.

Потеряли водительские документы из-за обстрела? МВД объяснило, как их восстановить бесплатноСервисные центры МВД работают как "стационарно", так и "мобильно" (фото: hsc.gov.ua)

Как восстановить документы бесплатно: алгоритм действий

Согласно информации ГСЦ МВД, чтобы восстановить уничтоженные водительские документы бесплатно, нужно, прежде всего:

  • обратиться в органы досудебного расследования (полиция, СБУ и т.д.);
  • получить документы, подтверждающие факт преступления и статус потерпевшего лица в рамках уголовного производства.

После этого необходимо:

  • осуществить запись в сервисный центр МВД;
  • лично подать заявление о потере водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства в сервисный центр;
  • предоставить подтверждающие документы, выданные органом досудебного расследования (документ о признании потерпевшим).

Это позволит получить восстановленный документ без финансовых затрат.

Между тем восстановить уничтоженные документы онлайн - через Кабинет водителя - можно при условии, что там водительское удостоверение отображается с фото.

Алгоритм действий при этом будет таким:

  • авторизоваться в Кабинете водителя;
  • выбрать услугу "Восстановление и обмен водительского удостоверения";
  • выбрать тип нового водительского удостоверения: пластиковое или электронное;
  • указать причину восстановления документа;
  • подгрузить электронную копию (фотокопию) оригинала бумажного документа, выданного органом досудебного расследования (о признании потерпевшим в рамках соответствующего уголовного производства);
  • подтвердить правильность данных, соответствие копий документов оригиналам и дать согласие на обработку персональных данных;
  • поставить личную подпись в указанном поле;
  • выбрать способ получения документа: в сервисном центре МВД или через доставку от "Укрпочты" (забрать его можно будет при условии подтверждения личности соответствующим документом);
  • подтвердить данные и поставить электронную подпись.

"Далее заявка поступает в сервисный центр МВД, где ее обрабатывает администратор. На обработку заявки предусмотрено до трех рабочих дней", - объяснили украинцам.

Уточняется, что отслеживать ее статус можно в разделе "Мои услуги".

Напомним, ранее в ГСЦ МВД и киберполиции рассказали, какие "услуги" водителям в интернете заказывать никак нельзя, чтобы не стать жертвой мошенников.

Кроме того, мы объясняли, можно ли садиться за руль с просроченным водительским удостоверением во время войны.

Читайте также, что украинцам делать с уничтоженным авто во время войны (если, например, транспорт сгорел или был разбит).

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины послуги Водительские права Советы водителям Атака дронов Документы Ракетная атака
Новости
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"