Втрати США зростають: літак-заправник KC-135 зазнав аварії в Іраку

Американське військове командування повідомило про новий інцидент під час операції на Близькому Сході. Повідомляється про втрату літака-заправника Boeing KC-135 Stratotanker, який зазнав аварії на заході Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центрального командування США.

Що сталося

За інформацією американських військових, інцидент стався в четвер під час виконання завдання в рамках операції.

"Центральне командування США поінформоване про втрату американського літака-заправника KC-135. Інцидент стався в дружньому повітряному просторі під час операції "Епічна лють", наразі тривають рятувальні роботи.

В інциденті брали участь два літаки. Один із літаків упав на заході Іраку, а другий благополучно приземлився. Це не було наслідком ворожого або дружнього вогню".

У командуванні уточнили, що наразі триває збір інформації про подію, а подробиці буде опубліковано пізніше.

Черговий інцидент під час операції

Катастрофа літака стала ще однією подією, що сталася з американськими військовими від початку операції проти Ірану.

Раніше повідомлялося, що 1 березня, на другий день війни, США втратили три винищувачі F-15E Strike Eagle. Тоді в CENTCOM заявили, що літаки були збиті системою протиповітряної оборони Кувейту внаслідок помилки.

Втрати американських військових

За даними командування, від початку спільних ударів США та Ізраїлю по території Ірану загинули сім американських військовослужбовців. Ще близько 150 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.