Потери США растут: самолет-заправщик KC-135 потерпел крушение в Ираке

02:05 13.03.2026 Пт
2 мин
Это уже четвертое воздушное судно, которое было утеряно США в ходе войны против Ирана
aimg Никончук Анастасия
Потери США растут: самолет-заправщик KC-135 потерпел крушение в Ираке Фото: авиакатастрофа (GettyImages)

Американское военное командование сообщило о новом инциденте во время операции на Ближнем Востоке. Сообщается о потере самолета-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker, который потерпел крушение на западе Ирака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центрального командования США.

Читайте также: "Угрозы не существует": в США отреагировали на предупреждение ФБР об атаке Ирана

Что произошло

По информации американских военных, инцидент произошел в четверг во время выполнения задачи в рамках операции.

"Центральное командование США осведомлено о потере американского самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции "Эпическая ярость", в настоящее время продолжаются спасательные работы.

В инциденте участвовали два самолета. Один из самолетов упал на западе Ирака, а второй благополучно приземлился. Это не было следствием враждебного или дружественного огня".

В командовании уточнили, что сейчас продолжается сбор информации о происшествии, а подробности будут опубликованы позже.

Очередной инцидент во время операции

Крушение самолета стало еще одним происшествием, произошедшим с американскими военными с начала операции против Ирана.

Ранее сообщалось, что 1 марта, на второй день войны, США потеряли три истребителя F-15E Strike Eagle. Тогда в CENTCOM заявили, что самолеты были сбиты системой противовоздушной обороны Кувейта в результате ошибки.

Потери американских военных

По данным командования, с начала совместных ударов США и Израиля по территории Ирана погибли семь американских военнослужащих. Еще около 150 человек получили ранения различной степени тяжести.

Напоминаем, что после удара беспилотника по базе западных войск на территории Ирака власти Великобритании заявили о возможной поддержке Ирана со стороны Москвы. Как отметил министр обороны Джон Гили, Лондон рассматривает причастность России к оказанию помощи Тегерану.

Отметим, что крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco ведет переговоры с двумя украинскими предприятиями о возможной закупке дронов-перехватчиков. Предполагается, что такие системы будут использоваться для защиты нефтяных месторождений от атак иранских беспилотников типа Shahed drone.

