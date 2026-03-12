Удар по військовій базі Італії в Іраку: Британія побачила "руку Кремля"

Після атаки безпілотника на базу західних військ в Іраку у Великій Британії звинуватили Москву у допомозі Ірану.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Москва прикриває спину Ірану

Вночі 12 березня безпілотник вдарив по табору західних військ в Ербілі на півночі Іраку. Після цього Гілі заявив, що за військовими методами Ірану стоїть "прихована рука" Путіна.

Перед заявою британські офіцери у штаб-квартирі в Лондоні доповіли міністру: іранські пілоти дронів дедалі частіше переймають тактику в росіян.

Саме Росія навчила літати нижче

Генерал-лейтенант Нік Перрі, керівник спільних операцій, повідомив Гілі: схоже, Москва передала Тегерану і його посередникам конкретні поради - як керувати безпілотниками ефективніше.

"Літають на них набагато нижче, і тому вони ефективніші", - сказав Перрі про іранських операторів.

За його словами, це "виявилося проблематичним": "Шахеди" стають одним із найнебезпечніших видів зброї Ірану вже на третьому тижні конфлікту.

З 28 лютого, після початку американсько-ізраїльської операції проти Ірану, Тегеран випустив понад 2000 безпілотників Shahed по всьому регіону.

Це та сама зброя, яку Росія масово застосовує проти України.

Що відбулося з базою в Ербілі

Вночі 12 березня безпілотник уразив саме цю базу - де перебувають близько 300 італійських військових, які навчають місцеві курдські сили.

Спочатку в Міністерстві оборони Італії говорили про ракетний удар, але потім уточнили: БПЛА знищив військову машину. Жертв серед особового складу не було - бійці заздалегідь отримали попередження і встигли сховатися в бункерах. Звідки прилетів дрон - досі невідомо, є версія, що він міг просто впасти через втрату висоти.

Через загострення ситуації після операції США та Ізраїлю чисельність контингенту на базі вже скоротили.

Італія виводить військових з бази

У четвер, 12 березня, Рим підтвердив: весь особовий склад евакуюють з бази в Іракському Курдистані.

"Відступ вже був запланований" до атаки в середу, - заявив міністр оборони Гвідо Крозетто телеканалу TG1.

Виведення підтвердив і міністр закордонних справ Антоніо Таяні.