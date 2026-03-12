Удар по військовій базі Італії в Іраку: Британія побачила "руку Кремля"
Після атаки безпілотника на базу західних військ в Іраку у Великій Британії звинуватили Москву у допомозі Ірану.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
Москва прикриває спину Ірану
Вночі 12 березня безпілотник вдарив по табору західних військ в Ербілі на півночі Іраку. Після цього Гілі заявив, що за військовими методами Ірану стоїть "прихована рука" Путіна.
Перед заявою британські офіцери у штаб-квартирі в Лондоні доповіли міністру: іранські пілоти дронів дедалі частіше переймають тактику в росіян.
Саме Росія навчила літати нижче
Генерал-лейтенант Нік Перрі, керівник спільних операцій, повідомив Гілі: схоже, Москва передала Тегерану і його посередникам конкретні поради - як керувати безпілотниками ефективніше.
"Літають на них набагато нижче, і тому вони ефективніші", - сказав Перрі про іранських операторів.
За його словами, це "виявилося проблематичним": "Шахеди" стають одним із найнебезпечніших видів зброї Ірану вже на третьому тижні конфлікту.
З 28 лютого, після початку американсько-ізраїльської операції проти Ірану, Тегеран випустив понад 2000 безпілотників Shahed по всьому регіону.
Це та сама зброя, яку Росія масово застосовує проти України.
Що відбулося з базою в Ербілі
Вночі 12 березня безпілотник уразив саме цю базу - де перебувають близько 300 італійських військових, які навчають місцеві курдські сили.
Спочатку в Міністерстві оборони Італії говорили про ракетний удар, але потім уточнили: БПЛА знищив військову машину. Жертв серед особового складу не було - бійці заздалегідь отримали попередження і встигли сховатися в бункерах. Звідки прилетів дрон - досі невідомо, є версія, що він міг просто впасти через втрату висоти.
Через загострення ситуації після операції США та Ізраїлю чисельність контингенту на базі вже скоротили.
Італія виводить військових з бази
У четвер, 12 березня, Рим підтвердив: весь особовий склад евакуюють з бази в Іракському Курдистані.
"Відступ вже був запланований" до атаки в середу, - заявив міністр оборони Гвідо Крозетто телеканалу TG1.
Виведення підтвердив і міністр закордонних справ Антоніо Таяні.
Нагадаємо, США переглядають систему протиповітряної оборони після атак іранських безпілотників на об’єкти на Близькому Сході.
Американські військові також аналізують досвід України у протидії іранським дронам, щоб підвищити ефективність власної ППО.
У Пентагоні вважають, що дешеві безпілотники можуть створювати серйозну загрозу, перевантажуючи дорогі системи перехоплення. Тому США шукають нові, більш економні способи боротьби з такими атаками.
До того ж, США тимчасово перекинули частину систем протиповітряної оборони з Європи на Близький Схід через загострення ситуації навколо Ірану. Це рішення ухвалили, щоб посилити захист американських сил і союзників у регіоні.
У результаті деякі елементи американської ППО в Європі були передислоковані, що частково зменшило оборонні можливості на цьому напрямку. Водночас у Вашингтоні наголошують, що цей крок має тимчасовий характер.