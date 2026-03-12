"Загрози не існує": в США відреагували на попередження ФБР про атаку Ірану

Безпосередньої загрози для Каліфорнії наразі немає, попри попередження ФБР про ймовірні атаки іранських безпілотників на західне узбережжя США.

Про це заявив губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Оцінка ризиків та готовність штату

Губернатор підкреслив, що влада Каліфорнії була поінформована про можливі загрози заздалегідь.

За його словами, служби безпеки постійно опрацьовують сценарії захисту від атак БПЛА.

"Нам була відома ця інформація... Йдеться про готовність до найгірших сценаріїв", - наголосив Ньюсом, додавши, що питання захисту від дронів "завжди були на першому місці".

Спецслужби раніше попередили, що Тегеран може використати судно біля берегів США для запуску безпілотників у разі ескалації конфлікту. Проте наразі ФБР не має конкретних даних щодо цілей чи часу ймовірної операції.

Позиція Білого дому

У Вашингтоні до розвідувальних даних поставилися стримано. Речниця Білого дому Кароліна Лівітт назвала повідомлення правоохоронців "наводкою", що ґрунтується на неперевіреній інформації.

"Жодної такої загрози з боку Ірану для нашої батьківщини не існує, і ніколи не було", - заявила Лівітт.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що ситуація перебуває під контролем відповідних органів і наразі триває розслідування всіх обставин.