"Загрози не існує": в США відреагували на попередження ФБР про атаку Ірану

19:40 12.03.2026 Чт
2 хв
Чи справді Каліфорнія в безпеці, якщо ФБР попереджає про атаки іранських дронів?
aimg Сергій Козачук
"Загрози не існує": в США відреагували на попередження ФБР про атаку Ірану Фото: губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом (Getty Images)

Безпосередньої загрози для Каліфорнії наразі немає, попри попередження ФБР про ймовірні атаки іранських безпілотників на західне узбережжя США.

Про це заявив губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Читайте також: Іран може атакувати західне узбережжя США безпілотниками: який штат під загрозою

Оцінка ризиків та готовність штату

Губернатор підкреслив, що влада Каліфорнії була поінформована про можливі загрози заздалегідь.

За його словами, служби безпеки постійно опрацьовують сценарії захисту від атак БПЛА.

"Нам була відома ця інформація... Йдеться про готовність до найгірших сценаріїв", - наголосив Ньюсом, додавши, що питання захисту від дронів "завжди були на першому місці".

Спецслужби раніше попередили, що Тегеран може використати судно біля берегів США для запуску безпілотників у разі ескалації конфлікту. Проте наразі ФБР не має конкретних даних щодо цілей чи часу ймовірної операції.

Позиція Білого дому

У Вашингтоні до розвідувальних даних поставилися стримано. Речниця Білого дому Кароліна Лівітт назвала повідомлення правоохоронців "наводкою", що ґрунтується на неперевіреній інформації.

"Жодної такої загрози з боку Ірану для нашої батьківщини не існує, і ніколи не було", - заявила Лівітт.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що ситуація перебуває під контролем відповідних органів і наразі триває розслідування всіх обставин.

Загострення між США та Іраном

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Іран може готувати атаку на західне узбережжя США у відповідь на можливі удари Вашингтона по іранських об'єктах. Розвідка попереджала про ймовірне використання безпілотників із цивільних суден.

Крім того, західні ЗМІ, зокрема The New York Times, зазначали, що Дональд Трамп міг недооцінити військові можливості Тегерана, що створює додаткові ризики для безпеки країни в умовах ескалації.

Раніше також повідомлялося, що на тлі напруженості Іран міг замінувати Ормузьку протоку, що загрожує світовим поставкам нафти та змушує адміністрацію США шукати термінові шляхи стабілізації ситуації в регіоні.

