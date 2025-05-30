Втрати росіян за добу становили понад 1100 солдатів і 35 артсистем, - Генштаб

Повітряна атака РФ

Цієї ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Близько 03:00 у Харкові прогриміла серія потужних вибухів.

Росіяни вдарили вісьмома БпЛА по підприємству в Слобідському районі міста.

Також у місті пошкоджене трамвайне депо і більше тридцяти житлових будинків.

Крім того, військові агресора вдарили по селу Чугуївської громади Харківської області.

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