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Втрати росіян за добу становили понад 1100 солдатів і 35 артсистем, - Генштаб

Фото: Сили оборони дають гідну відсіч російським загарбникам (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 29 на 30 травня, армія російських загарбників втратила на фронті 1140 солдатів, 2 бойові броньовані машини і систему реактивного залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 травня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 986 080 (+1140) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 865 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 647 (+2) од.;
  • артилерійських систем - 28 421 (+35) од.;
  • РСЗВ - 1398 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1172 (+1) од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 336 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38 070 (+71) од.;
  • крилатих ракет - 3265 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 50 089 (+74) од.;
  • спеціальної техніки - 3902 од.

Повітряна атака РФ

Цієї ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Близько 03:00 у Харкові прогриміла серія потужних вибухів.

Росіяни вдарили вісьмома БпЛА по підприємству в Слобідському районі міста.

Також у місті пошкоджене трамвайне депо і більше тридцяти житлових будинків.

Крім того, військові агресора вдарили по селу Чугуївської громади Харківської області.

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