Потери россиян за сутки составили более 1100 солдат и 35 артсистем, - Генштаб

За последние сутки с 29 на 30 мая, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1140 солдат, 2 боевые бронированные машины и систему реактивного залпового огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 мая 2025 года ориентировочно составляют:
Этой ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Около 03:00 в Харькове прогремела серия мощных взрывов.
Россияне ударили восемью БпЛА по предприятию в Слободском районе города.
Также в городе повреждено трамвайное депо и более тридцати жилых домов.
Кроме того, военные агрессора ударили по селу Чугуевской громады Харьковской области.
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