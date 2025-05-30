Потери россиян за сутки составили более 1100 солдат и 35 артсистем, - Генштаб

Воздушная атака РФ

Этой ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Около 03:00 в Харькове прогремела серия мощных взрывов.

Россияне ударили восемью БпЛА по предприятию в Слободском районе города.

Также в городе повреждено трамвайное депо и более тридцати жилых домов.

Кроме того, военные агрессора ударили по селу Чугуевской громады Харьковской области.

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