Росіяни запустили дрони "Шахед" по Україні: де тривоги і ризик ударів

Російські терористи запустили ударні безпілотники "Шахед" в напрямку України. В кількох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Станом на 23:27 карта повітряних тривог України виглядала так:

О 23:22 дрони в Одеській та Миколаївській областях змінили курс на захід.

О 23:17 Повітряні сили повідомили про активність ворожих розвідувальних БпЛА на півночі Сумської та Чернігівської областей. Можлива бойова робота.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!", - написав він.

О 23:09 ворожі дрони БпЛА рухалися на межі Одеської та Миколаївської областей курсом на північ.

О 22:58 військові повідомили про рух групи дронів з Чорного моря курсом на Миколаївську та Одеську області.

Повітряні атаки РФ

Російські воєнні злочинці продовжують терор мирного населення в українських містах через атак з повітря.

Ввечері у четвер, 29 травня, у Харкові пролунав потужний вибух після попередження про наближення швидкісної цілі.

З'ясувалося, що ворог атакував ракетами Х-32 підприємство у Чугуївському районі Харківської області.

Також загарбники вдарили балістикою по Миколаївській області. Є поранені серед цивільних жителів.

В ніч на 29 травня російські терористи випустили по сходу та півночі України 56 дронів-камікадзе з трьох напрямків.

Тим часом ворог готує новий масований обстріл. На авіабазі "Оленья" у Мурманській області ворог накопичив десятки бомбардувальників Ту-22М3 та 11 Ту-95МС.

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