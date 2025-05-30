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У Харкові пролунала серія вибухів на тлі атаки балістики і дронів

П'ятниця 30 травня 2025 03:17
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У Харкові пролунала серія вибухів на тлі атаки балістики і дронів Фото: деталі атаки з'ясовуються (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 30 травня у Харкові було чути звук вибуху. Перед цим військові попереджали про швидкісну ціль в регіоні, а також дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова і канал Повітряних сил ЗСУ.

Перший звук вибуху у Харкові пролунав приблизно о 03:02. Напередодні було відомо про загрозу балістики.

"Увага! Загроза застосування балістики зі сходу", - йшлося у повідомленні о 02:32.

Згодом, о 03:00, Повітряні сили ЗСУ поінформували, що в області зафіксовано швидкісну ціль (ракету).

Зазначимо, що місцеві канали писали протягом останньої години, що ворог обстрілює Чугуїв. Однак офіційних даних щодо підтверджень чи наслідків поки не було.

Водночас в регіоні Повітряні сили ЗСУ фіксують ворожі дрони. Станом на 03:10 у Харкові пролунала серія вибухів. Водночас мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під ударом.

"Харків знову під ударом! У місті було чутно вибух. Уточнюємо обставини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях", - написав він.

Оновлено о 03:17

Глава Харківської ОДА Олег Синєгубов теж підтвердив атаку дронів.

"Харків під атакою ворожих БпЛА. В деяких районах міста було чутно вибухи. Бережіть себе і залишайтеся у безпечних місцях до відбою", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 03:19

"Серія вибухів у місті - Харків під масованою атакою БПЛА. Будьте обережні", - пише Терехов.

Оновлено о 03:28

За попередньою інформацією, зафіксовано удар ворожого БпЛА в Слобідському районі Харкова.

"На цю хвилину, інформація про постраждалих не надходила. Інформація про наслідки влучання уточнюється", - додав Синєгубов.

Оновлено о 03:41

Масований удар дронів прийшовся по одному з комунальних підприємств, що розташовано у Слобідському районі.

"За попередньою інформацією, на дану хвилину без постраждалих. Дані щодо руйнацій - уточнюються. На місці влучань - пожежа", - поінформував Терехов.

Він додав, що всього зафіксовано 8 влучань по району.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:17 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Харкові пролунала серія вибухів на тлі атаки балістики і дронів

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