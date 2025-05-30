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РФ обстріляла трамвайне депо в Харкові: пошкоджено транспорт, будинки, є постраждалі

П'ятниця 30 травня 2025 07:38
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РФ обстріляла трамвайне депо в Харкові: пошкоджено транспорт, будинки, є постраждалі Фото: наслідки обстрілу трамвайного депо у Харкові (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 30 травня вдарили дронами по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілу трамвайного депо є багато пошкоджень та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

"Ворог випустив 8 "Шахедів" по одному з депо, де проходили ремонт та обслуговування наші тролейбуси. У підсумку - постраждало не тільки комунальне підприємство, але й більше тридцяти багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Щодо депо Терехов уточнив, що як і завжди, більшість транспорту завчасно розосереджують по міста, і це врятувало від більших втрат. Однак та техніка, яка перебувала в ремонті, потрапили під удар. Зокрема, один тролейбус знищено повністю, ще 18 отримали різні ступені пошкодження.

"Попри це міська транспортна система продовжує працювати. Харків’яни, як і раніше, користуються безкоштовним транспортом. Також дякую всім партнерам, які передають Харкову нові тролейбуси та автобуси", - резюмував він.

Водночас глава Харківської ОДА Олег Синєгубов уточнив, що по допомогу лікарів звернулися ще двоє людей.

"Внаслідок сьогоднішньої атаки ворожими БпЛА гострої реакції на стрес зазнали 61-річна та 84-річна жінки. Постраждалим надається медична допомога", - написав Синєгубов о 07:17.

Однак незрозуміло, це уточнення щодо двох постраждалих у дописі Терехова, або ж доповнені дані про більшу кількість постраждалих.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, цієї ночі, приблизно з 03:10 до 03:30 у Харкові прогриміло кілька серій вибухів.

Спочатку військові фіксували пуск швидкісної цілі (ракети або бомби), але вона, судячи з усього, впала в області. Після цього на місто почався наліт дронів.

Як незабаром стало відомо, усі вони атакували Слобідський район Харкова, а саме - комунальне підприємство - тролейбусне депо. На місці влучань фіксувалися пожежі, а також постраждали житлові будинки, які знаходилися поруч із місцем обстрілу.

Терехов повідомляв, що внаслідок атаки постраждала співробітниця КП, яка перебувала в момент атаки на підприємстві. Синєгубов писав про постраждалу 61-річну жінку, але не було зрозуміло, йдеться про одну людину чи двох різних.

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