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Росія атакувала дронами підприємство у Харкові: в ОВА розповіли про наслідки

Харків, П'ятниця 30 травня 2025 04:00
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Росія атакувала дронами підприємство у Харкові: в ОВА розповіли про наслідки Фото: росіяни масовано обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські БпЛА масовано обстріляли підприємство в одному з районів Харкова. На місці прильотів виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та міського голови Харкова Ігоря Терехова.

О 03:28 Синєгубов зазначив, що попередньо було зафіксовано удар ворожого БПЛА у Слобідському районі Харкова.

Пізніше він додав, що попередньо, внаслідок атаки зафіксовано "прильоти" 8 БпЛА. Наслідки встановлюються, профільні служби направляються на місце влучень.

Терехов повідомив, що дрони масовано атакували територію одного з комунальних підприємств, розташованого в Слобідському районі Харкова.

"За попередньою інформацією, на цю хвилину без постраждалих. Дані щодо руйнувань - уточнюються. На місці влучань - пожежа", - зазначив міський голова.

Він також підтвердив, що загалом було зафіксовано вісім влучань по Слобідському району Харкова.

Оновлено 04:03

Мер Ігор Терехов повідомив, що житлові будинки, що розташовані поблизу місця обстрілу, зазнали ушкоджень. Їхні масштаби уточнюються.

Інформація про постраждалих на даний момент не надходила.

Оновлено 04:21

Синєгубов повідомив, що в Слобідському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала 61-річна жінка.

Медики надають всю необхідну допомогу.

Атаки Росії на Харків та область

В ніч на 30 травня російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Близько 03:00 у Харкові пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили про рух дронів у напрямку міста, а також наближення балістичної швидкісної цілі.

Згодом у місті пролунала серія вибухів.

Напередодні ввечері у Харкові пролунав вибух після попередження про наближення швидкісної цілі.

Пізніше з'ясувалося, що росіяни вдарили ракетами Х-32 по цивільному підприємству в Чугуївському районі Харківської області.

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