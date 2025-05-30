Окупанти атакували Василів Хутір Харківської області: в селі є постраждалі

В ніч на 30 травня росіяни атакували дронами село Василів Хутір у Харківській області. Через ворожу атаку є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Ворог атакував ударними дронами с. Василів Хутір Чугуївської громади. На цю хвилину відомо про 8 постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини", - йдеться у повідомленні о 03:51.

Нічна атака дронів на Харків

Нагадаємо, що цієї ночі ворог вчинив масовану атаку на Харків, використовуючи ударні дрони.

По Слобідському району міста було зафіксовано щонайменше 8 влучань. Ворог атакував територію одного з комунальних підприємств, на місті влучань зафіксовано пожежу. Поблизу місця обстрілу ушкодження отримали будинки. Наслідки руйнувань та пошкоджень наразі уточнюються.

Крім того, постраждала одна працівниця КП. Під час атаки вона перебувала на території підприємства.

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