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Втрати РФ за добу: 33 артсистеми, 115 безпілотників та 1370 окупантів

Фото: за добу на фронті ліквідовано понад 1300 загарбників (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу росіяни втратили на війні в Україні 1370 солдатів і 42 бойові броньовані машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 579 490 (+1370) осіб ліквідовано;
  • танків - 8399 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 16203 (+42) од.;
  • артилерійських систем - 16119 (+33) од.;
  • РСЗВ - 1132 (+1) од.;
  • засоби ППО - 907 од.;
  • літаків - 363 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12968 (+115) од.;
  • крилатих ракет - 2407 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 21816 (+77) од.;
  • спеціальної техніки - 2713 (+16) од.

Нагадаємо, за даними ISW, російські війська активно просуваються на кількох напрямках в Донецькій та Запорізькій областях.

Минулої ночі агресор знову атакував Україну безпілотниками. В Києві та низці областей кілька разів оголошували повітряну тривогу.

Також було чутно звуки вибухів у Дніпрі та в Запоріжжі.

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Війна Росії проти України