Втрати РФ за добу: 33 артсистеми, 115 безпілотників та 1370 окупантів

За останню добу росіяни втратили на війні в Україні 1370 солдатів і 42 бойові броньовані машини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ISW, російські війська активно просуваються на кількох напрямках в Донецькій та Запорізькій областях.
Минулої ночі агресор знову атакував Україну безпілотниками. В Києві та низці областей кілька разів оголошували повітряну тривогу.
Також було чутно звуки вибухів у Дніпрі та в Запоріжжі.
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