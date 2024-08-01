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Загроза балістики і дронів: у низці областей України оголошена тривога

Четвер 01 серпня 2024 00:19
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Загроза балістики і дронів: у низці областей України оголошена тривога Фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у Київській та Чернігівській областях.

Оновлено 0:35:

О 0:33 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги. Також пішли відбої тривог у деяких областях.

Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:

Загроза балістики і дронів: у низці областей України оголошена тривога

Обстріли України

Ввечері 31 липня у низці східних та південних областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Згодом у Дніпрі пролунали вибухи. Також було чутно вибухи у Запоріжжі.

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