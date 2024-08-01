Загроза балістики і дронів: у низці областей України оголошена тривога

Фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами (Getty Images)

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у Київській та Чернігівській областях. Оновлено 0:35: О 0:33 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги. Також пішли відбої тривог у деяких областях. Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так: