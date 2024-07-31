В окремих районах Запоріжжя було чути звуки вибухів
Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
У деяких районах Запоріжжя пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"У Запоріжжі в деяких районах міста було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.
Незадовго перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Обстріли України
Нагадаємо, вдень 31 липня в Дніпрі пролунали вибухи. Сили ППО збили ворожий розвідувальний дрон.
Минулої ночі росіяни провели наймасштабнішу атаку ударними безпілотниками за весь період повномасштабної війни.
Впродовж ночі військові збили всі 89 ворожих дронів і ракету Х-59. Більшість БпЛА летіли в напрямку Києва з усіх боків.
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