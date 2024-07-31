ua en ru
Чт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окремих районах Запоріжжя було чути звуки вибухів

Запоріжжя, Середа 31 липня 2024 23:48
UA EN RU
В окремих районах Запоріжжя було чути звуки вибухів Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У деяких районах Запоріжжя пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У Запоріжжі в деяких районах міста було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Незадовго перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Обстріли України

Нагадаємо, вдень 31 липня в Дніпрі пролунали вибухи. Сили ППО збили ворожий розвідувальний дрон.

Минулої ночі росіяни провели наймасштабнішу атаку ударними безпілотниками за весь період повномасштабної війни.

Впродовж ночі військові збили всі 89 ворожих дронів і ракету Х-59. Більшість БпЛА летіли в напрямку Києва з усіх боків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя
NEWS
Про другий саміт миру, удари по РФ і не тільки: головне з інтерв'ю Зеленського французьким ЗМІ
Про другий саміт миру, удари по РФ і не тільки: головне з інтерв'ю Зеленського французьким ЗМІ
DAILY
Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична
Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична