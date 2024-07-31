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У Дніпрі було чути вибухи

Дніпро, Середа 31 липня 2024 23:40
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У Дніпрі було чути вибухи Ілюстративне фото: у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Дніпро пролунали вибухи сьогодні пізно ввечері, 31 липня. В цей час в області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Дніпро".

Вибухи в Дніпрі було чути близько пів на дванадцяту ночі.

Зауважимо, що в області незадовго до цього оголосили повітряну тривогу. А в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння для атак зі сходу.

Пізніше військові закликали жителів Дніпра передувати в укриттях.

Із аналогічним зверненням звернувся до жителів обласного центру і керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Дніпро. Будьте в безпечних місцях", - написав чиновник у своєму Telegram.

Повторні вибухи

Близько 23:47 у місті знову було чути вибухи.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук просить жителів Дніпра не залишати укриття до відбою повітряної тривоги.

"Важливо бути в укриттях до відбою", - йдеться в його заяві.

У Дніпрі було чути вибухи

Нагадаємо, раніше того ж дня у Дніпрі також було чути вибухи. У той момент у Дніпропетровській області фіксували дрон ворога, тривала робота ППО.

Пізніше в ОВА розповів, що в області було збито ще один розвідувальний безпілотник російських загарбників.

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Днипро Повітряна тривога Вибухи
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