У Дніпрі було чути вибухи

В районі міста Дніпро пролунали вибухи сьогодні пізно ввечері, 31 липня. В цей час в області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Суспільне Дніпро ".

"Важливо бути в укриттях до відбою", - йдеться в його заяві.

Близько 23:47 у місті знову було чути вибухи.

Зауважимо, що в області незадовго до цього оголосили повітряну тривогу. А в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння для атак зі сходу.

Вибухи в Дніпрі було чути близько пів на дванадцяту ночі.

Нагадаємо, раніше того ж дня у Дніпрі також було чути вибухи. У той момент у Дніпропетровській області фіксували дрон ворога, тривала робота ППО.

Пізніше в ОВА розповів, що в області було збито ще один розвідувальний безпілотник російських загарбників.

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