Ворог тисне на Донбасі на кількох напрямках та на Запоріжжі: карти ISW

На фронті в Україні фіксується просування російських окупантів поблизу Куп’янська, Сватового, Часового Яру, Торецька та на заході Запорізької області. Сили оборони України, можливо, ліквідували російську ДРГ у Чернігівській області.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 1 серпня звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російське інсайдерське джерело 31 липня заявило, що українські війська влаштували засідку на частини російського 322-го навчального центру спецназу (ГРУ), коли ті проводили диверсійно-розвідувальні дії в Семенівському районі Чернігівської області.

Інсайдерське джерело стверджувало, що бійці ЗСУ там знищили 5 російських солдатів, і що військове керівництво РФ приховувало цю невдачу після того, як у Малі повстанці влаштували засідку на особовий склад "вагнерівців".

Разом з тим в ISW зауважують, що не можуть підтвердити цю інформацію.

Українські джерела стверджують, що українська засідка сталася 28 липня.

Крім того, українське джерело в Чернігівській області 29 липня повідомило, що російські окупанти посилили свою розвідувальну діяльність в області та змінили свою тактику на мінування українських шляхів матеріально-технічного забезпечення, а не влаштовувати засідки українським воїнам.

Бої тривали 31 липня на північ і північний схід від міста Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська незначно просунулися поблизу Вовчанського агрегатного заводу в центрі Вовчанська, та нібито захопили дві висоти біля Липців.

Російські загарбники також продовжували атаки поблизу Глибокого, Стариці та Тихого 30 і 31 липня.

В Харківському угрупованні військ ЗСУ повідомили, що російські окупанти розгорнули на передових позиціях біля Тихого підрозділи 1-ї десантно-штурмової роти 83-ї бригади ВДВ і перекидають підрозділи 22-го мотострілецького полку з невизначеного району окупованої частини Луганської області в район Стариці.

Операція №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно просунулися на північний схід від Куп’янська та на південний захід від Сватового.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 липня, показують, що загарбники просунулися на південний схід від Синьківки.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 31 липня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на південь від Новоєгорівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська також начебто захопили дві невизначені українські позиції на південь від Макіївки.

Російські та українські джерела повідомляли, що бої тривали біля Синьківки, поблизу Берестового, Піщаного, Колісниківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Макіївки, Невського, Новосергіївки, та в районі Серебрянського лісу 30 і 31 липня.

Операція №3 - Донецька область

Російські окупанти 30 і 31 липня продовжували наступальні операції в районі Верхньокам'янського, Виїмки та Івано-Дарівки та в районі Переїзного, але підтвердженого просування в цьому районі не було.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися у східній частині Часового Яру.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 липня, показують, що окупанти незначно просунулися та перетнули канал Сіверський-Донець Донбас на північ від Нового мікрорайону.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися далі в межах Нового та Жовтневого мікрорайонів, а один "воєнкор" розповідав, що російські штурмові групи використовували підземні тунелі для просування по українських позиціях на західному березі каналу.

Війська РФ також проводили штурми біля Калинівки, Іванівського та поблизу Андріївки.

30 липня російські окупанти просунулися в межах Залізного (на південний схід від Торецька).

Опубліковані 31 липня геолокаційні кадри свідчать про те, що загарбники просунулися в межах північно-західного та південно-західного Залізного та захопили більшу частину населеного пункту.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на глибину до кілометра поблизу Залізного та Південного, а також просунулися поблизу Дружби та в межах Нью-Йорка.

Путінські війська 30 і 31 липня також вели штурми у самому Торецьку та поблизу Пантелеймонівки.

31 липня російські окупанти продовжили наступ у районі Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просуваються в напрямку Іванівки, уздовж залізничної лінії на південь від Веселого та Сергіївки, а також на захід від Лозуватського та в районі Яснобродівки.

Окупанти також вели наступ поблизу Воздвиженки, Тимофіївки, Лисичного, Новоолександрівки та Желанного, поблизу Калинового та Карлівки.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний схід від Георгіївки (на південний захід від міста Донецьк).

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 липня, показують, що окупанти незначно просунулися на північний схід від Георгіївки під час механізованого штурму посиленого взводу.

Російські блогери стверджували, що війська РФ також просунулися на південь від Костянтинівки та до північно-західної околиці Красногорівки, але зазначили, що деякі українські штурмові групи залишаються в північній Красногорівці.

30 і 31 липня російські окупанти також продовжували наступ на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки.

Війська РФ 30 і 31 липня продовжували штурми поблизу Великої Новосілки, Старомайорського та Урожайного в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські джерела припустили 31, що ЗСУ, можливо, використали безпілотник FPV, щоб збити російський вертоліт, який злітав у Донецьку, а на кадрах нібито видно уламки гелікоптера в цьому районі.

"Південна вісь"

Станом на 31 липня російські загарбники просунулися на схід від Роботиного в західній частині Запорізької області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 липня, показують, що війська РФ просунулися на північний захід від Вербового, хоча це просування, ймовірно, не нещодавнє, йдеться у звіті ISW.

31 липня російські джерела стверджували, що війська РФ також просунулися далі на північний захід від Роботиного, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Російські та українські джерела повідомляли про бої поблизу Роботиного, біля Вербового, Малої Токмачки та біля Новоандріївки 30 і 31 липня..

Російський "воєнкор" заявив, що українські сили контратакують біля Новоданилівки (на північ від Роботиного).

Позиційні бої тривали 31 липня на лівому березі Херсонської області, в тому числі на островах у дельті річки Дніпро.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 31 липня повідомили, що протягом середи на фронті відбулося 117 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зауважили, що на Покровському напрямку фіксується найбільша активність російських загарбників, і там ворог концентрує свої зусилля біля Новоолександрівки та Желанного.