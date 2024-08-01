Потери РФ за сутки: 33 артсистемы, 115 беспилотников и 1370 оккупантов

За последние сутки россияне потеряли на войне в Украине 1370 солдат и 42 боевые бронированные машины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.24 ориентировочно составили:
Напомним, по данным ISW, российские войска активно продвигаются на нескольких направлениях в Донецкой и Запорожской областях.
Прошлой ночью агрессор снова атаковал Украину беспилотниками. В Киеве и ряде областей несколько раз объявляли воздушную тревогу.
Также были слышны звуки взрывов в Днепре и в Запорожье.
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