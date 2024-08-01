Атака "Шахедів" по Україні: у Києві знову тривога, в області працює ППО (оновлено)

У Києві цієї ночі знову була оголошена повітряна тривога. Загроза ворожих повітряних атак із застосуванням ударних безпілотників також актуальна і для низки областей України, де сигнали пролунали раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ).

Сигнал про загрозу атаки з повітря залунав у столиці близько 03:24.

"Негайно прямуйте до укриття!" - закликають мешканців Києва в адміністрації.

Як зазначили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, фіксується рух безпілотників противника у бік Києва та Броварів.

"БпЛА в Київській області, курсом на Бровари/Київ", - йдеться в оголошенні військових у Telegram о 03:27.

Крім того, стало відомо про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у Київській області.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - заявили в Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).

Оновлено: скасування й знову тривога

Близько 03:39 у Києві заявили про відбій повітряної тривоги, так само як і в Київській області. Натомість вже за пару хвилин сигнал знову залунав у столиці, та й в області також.

"М. Київ - повітряна тривога! Негайно прямуйте до укриття!" - йдеться в оголошенні КМВА.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що в Київській області є загроза ударних дронів ворога.

В моніторингових групах пишуть про фіксацію "Шахеда" над столицею в одному з районів.

Оновлено: знову відбій тривоги

Вже близько 04:02 у місті Києві, а також у Київській області, знову оголосили про відбій повітряної тривоги.

"Відбій загрози ударних БпЛА", - йдеться в заяві Повітряних сил.

Нічна повітряна атака

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 1 серпня влаштували чергову повітряну атаку по території України. Противник для цього застосував безпілотники, а також було попередження від Повітряних сил про загрозу балістики.

Так, у низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Під час неї повідомлялося про вибухи в районі Дніпра, а також стало відомо про вибухи у Запоріжжі, які було чути у різних районах.

Варто нагадати, що минулої ночі росармія влаштувала масовану атаку "Шахедів" по Україні, причому багато дронів-камікадзе окупанти направляли саме для ударів по Києву. Проте усі 89 БПЛА ворога, а також ракета, були збиті силами ППО ЗСУ. У столиці "прильотів" не фіксували.