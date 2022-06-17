Вторжение в северные области Украины: эксперты оценили, есть ли сейчас угроза

Российский агрессор продолжает создавать напряжение на севере, постоянно обстреливая со своих территорий Сумскую и Черниговскую область. Также участились заявления и белорусского диктатора Александра Лукашенко относительно вероятного наступления на Украину.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Карта фронта. Где наступают оккупанты и как Украина отражает их атаки".

"Мы слышали последние заявления белорусского диктатора, что их армии якобы нужно спасать западные области Украины, иначе их попробует захватить Польша. То есть идет определенная информационная подготовка к возможному вторжению. Будет ли это вторжение - никто пока не может дать ответ", - пояснил экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Стоит отметить, что Лукашенко переместил семь батальонов своей армии к нашим границам. Это относительно немного, но украинское командование все равно вынуждено удерживать на северных рубежах часть войск.

По оценке военного эксперта Олега Жданова, угрозы прорыва наших границ белорусской или русской армией на севере и северо-востоке пока нет. Там не наблюдается скопления войск, необходимых для проведения наступательных действий.

"На северо-западной части наших границ с Беларусью-там, к сожалению, есть вероятность вторжения белорусской армии. Но она слишком низкая. Мы наблюдаем и удерживаем там войска", - отметил эксперт.

Предполагается, что Путин хочет продавить Лукашенко на то, чтобы он собственными силами попытался перекрыть поставки вооружения на западе Украины в направлении Ковель-Луцк-Львов.

"Способна ли армия Лукашенко реализовать этот план - дискуссионный вопрос, поскольку на северном направлении созданы Силы обороны и проводятся соответствующие фортификационные мероприятия", - считает Селезнев.

Впрочем, все эти "энные" этапы военный учений, подкрепленные громкими выступлениями Лукашенко, больше похожие на то, что он пытается маневрировать и не вступать в войну.

"Он готовит армию к войне, проводит различные мероприятия - учения, развертывание. Но это выглядит так: "я готовлюсь, но я еще не готов". Мне кажется, что он играет именно в эту игру, чтобы оттянуть время до того, когда Путин окончательно заставит Лукашенко отдать приказ о наступлении белорусской армии на Украину", - предположил Жданов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил военным проверить готовность четырех областей относительно возможной повторной угрозы со стороны Беларуси.

Отметим, недавно лидер белорусского режима Александр Лукашенко пригрозил войной за западную часть Украины, чтобы ее якобы "не оттяпали".

Добавим, в свою очередь в МВД ответили, стоит ли верить заявлениям Лукашенко о нападении на Украину.

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