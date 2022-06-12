В МВД ответили, стоит ли верить заявлениям Лукашенко о нападении на Украину

Слова лидера белорусского режима Александра Лукашенко о вводе войск на территорию Украины не имеют никакого веса. Такие заявления присущи ему как диктатору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Виктора Андрусива в Telegram.

"У Лукашенко работает инстинкт самосохранения. Я всегда удивляюсь чрезмерному вниманию относительно его заявлений, потому что ни одно заявление не имело влияния. Я называю Лукашенко флудом, который просто загрязняет информационное пространство. Он - диктатор и может позволить себе нести все, что взбредет в голову. От этого он ничего не потеряет", - объясняет Андрусив.

По его словам, Лукашенко старается максимально "размыть" свою позицию.

"Он поклоняется Путину или хочет, чтобы он так думал, в то же время Западу показывает, что как будто хочет сплетничать от Путина. Его заявления о том, что он нападет на Украину или не нападет, о стремлении мира равны нулю. Да и вообще не он это решает. Лукашенко представляет аннексированную страну, потому что россияне осуществили экономическую аннексию Беларуси. Поэтому ценности в словах несамостоятельного Лукашенко искать не стоит", - отметил Андрусив.

Угрозы Лукашенко

Отметим, недавно лидер белорусского режима Александр Лукашенко пригрозил войной за западную часть Украины, чтобы ее якобы "не оттяпали".

При этом сейчас в Беларуси проводят массовые тренировки с целью перехода с мирного времени на военное.

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