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Вторгнення у північні області України: експерти оцінили, чи є зараз загроза

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Чернігівська область, П'ятниця 17 червня 2022 09:57
Вторгнення у північні області України: експерти оцінили, чи є зараз загроза Фото: експерти оцінили загрозу вторгнення у північні області України (mil.ru)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Російський агресор продовжує створювати напругу на півночі, постійно обстрілюючи зі своїх територій Сумську та Чернігівську область. Також почастішали заяви і білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо ймовірного наступу на Україну.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Карта фронту. Де наступають окупанти і як Україна відбиває їхні атаки".

"Ми чули останні заяви білоруського диктатора, що їхній армії нібито потрібно рятувати західні області України, інакше їх спробує захопити Польща. Тобто йде певна інформаційна підготовка до можливого вторгнення. Чи буде це вторгнення - ніхто поки що не може дати відповідь", - пояснив екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Варто зазначити, що Лукашенко перемістив сім батальйонів своєї армії до наших кордонів. Це відносно небагато, але українське командування все одно змушене утримувати на північних рубежах частину військ.

За оцінкою військового експерта Олега Жданова, загрози прориву наших кордонів білоруською чи російською армією на півночі і північному сході наразі немає. Там не спостерігається скупчення військ, необхідних для проведення наступальних дій.

"На північно-західній частині наших кордонів з Білоруссю - там, на жаль, є ймовірність вторгнення білоруської армії. Але вона надто низька. Ми спостерігаємо і утримуємо там війська", - зазначив експерт.

Припускається, що Путін хоче продавити Лукашенка на те, щоби він власними силами спробував перекрити постачання озброєння на заході України у напрямку Ковель-Луцьк-Львів.

"Чи здатна армія Лукашенка реалізувати цей план - дискусійне питання, оскільки на північному напрямку створені Сили оборони і проводяться відповідні фортифікаційні заходи", - вважає Селезньов.

Втім, всі ці "енні" етапи військовий навчань, підкріплені гучними виступами Лукашенка, більше схожі на те, що він намагається маневрувати і не вступати у війну.

"Він готує армію до війни, проводить різні заходи - навчання, розгортання. Але це виглядає так: "я готуюся, але я ще не готовий". Мені здається, що він грає саме в цю гру, щоби відтягнути час до того, коли Путін остаточно змусить Лукашенка віддати наказ про наступ білоруської армії на Україну", - припустив Жданов.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський доручив військовим перевірити готовність чотирьох областей щодо можливої повторної загрози з боку Білорусі.

Зазначимо, нещодавно лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко пригрозив війною за західну частину України, щоб її нібито "не відтяпали".

Додамо, своєю чергою в МВС відповіли, чи варто вірити заявам Лукашенка про напад на Україну.

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