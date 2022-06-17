Карта фронта. Где наступают оккупанты и как Украина отбивает их атаки

Россияне готовятся наступать сразу по ряду направлений. Пока Кремль бросил огромные силы на захват Донбасса, украинские защитники сумели провести несколько контратак на юге. О том, что происходит на линиях фронта – в материале РБК-Украина.

Российские войска захватили около 20% территории Украины, включая автономную республику Крым. Под временной оккупацией находятся более 2,6 тысяч населенных пунктов, расположенных на 125 тысячах квадратных километров, что сопоставимо с площадью Греции или Болгарии. Еще свыше тысячи городов, поселков и сел ВСУ удалось освободить.

Линия фронта растянулась на тысячу километров от северо-востока до южных регионов нашей страны. Российские боевики пытаются удерживать позиции в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и продвигаться на Донбассе, который они шаг за шагом сравнивают с землей. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты собираются атаковать наши позиции в Донецкой и Луганской областях сразу на девяти направлениях.

Главная цель, поставленная кремлевским командованием – взять Северодонецк. Туда противник перебросил огромную часть своих сил, чтобы как можно скорее заявить о "победоносном освобождении" всей Луганской области. У Путина считают это самой реалистичной задачей спустя 113 дней полномасштабной войны.

По остальным регионам Украины агрессор наносит ракетно-бомбовые и артиллерийские удары, чтобы терроризировать мирное население и помешать усилению наших войск.

Восточный фронт

В Харьковской области оккупантам за последнюю неделю удалось улучшить свои позиции. Речь идет о так называемом харьковском направлении, которое простирается к северу от областного центра. Там наши Силы обороны проводили успешное контрнаступление, выдавливая врага к российско-украинской границе. В дальнейшем ВСУ могли бы приблизиться к восточной части области, которая сейчас находится в оккупации. Но агрессор укрепил свои силы и пошел в контратаки к северо-востоку от Харькова.

"Россияне подтянули туда резервы, в первую очередь артиллерийские подразделения, и начали наносить удары по нашим силам. Украинские войска были вынуждены отступать, поскольку не было возможности противодействовать на равных артиллерийским подразделениям РФ. В целом соотношение сил и средств на сегодня составляет 1 к 10 в пользу России", – объяснил изданию экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Оккупанты вновь получили физическую возможность бить по Харькову не только с реактивных систем, но и со ствольной артиллерии. Однако облцентр сейчас не является мишеней для штурма.

Дело в том, что агрессору критически важно не допустить продвижение ВСУ к востоку области. Там – от Волчанска, рядом с российской границей, через Великий Бурлук и Купянск – проходят ключевые коммуникации, которые обеспечивают огромную группировку врага в районе Изюма.

"Это та самая группировка войск, которая планирует наступать на Славянск и Краматорск Донецкой области. Их там около 20 БТГр (батальонных тактических групп, – ред.). Плюс к этому району россияне стягивают ствольную и реактивную артиллерию. То есть для реализации логистики к району Изюма оккупанты удерживают оборону в восточной части Харьковской области", – отметил Селезнев.

Из-за угрозы изюмскому направлению агрессор был вынужден сбавить темпы продвижения на Славянск. Но, как полагают эксперты, противник в ближайшее время может возобновить наступательные действия по направлению к этому городу.

"В течение последних недель мы не видим серьезных продвижений врага более чем на 10 километров. Но противник может попытаться совершить прорыв на нескольких направлениях. Это будет в первую очередь славянское направление, возможно – в районе Марьинки и в сторону Курахово в обход Авдеевки. Хотя это не настолько вероятно, как в случае со Славянском", – объяснил изданию военный аналитик, полковник Сергей Грабский.

Оккупанты хотят штурмовать Славянск сразу с двух направлений – не только с Изюма, но и с временно оккупированного Лимана на севере Донецкой области. В районе Лимана противник пока проводит перегруппировку войск, говорит Селезнев. К тому же там географически достаточно сложный рельеф, что затрудняет перемещение агрессора. Куда больше угрозы продвижения оккупантов сейчас просматривается со стороны изюмского направления.

Основной фокус внимания противника сосредоточен на взятии Северодонецка – админцентра подконтрольной Украине части Луганской области. Более чем 90% ее площади уже захвачены кремлевскими и "лднровскими" боевиками.

По словам Залужного, Северодонецк – это ключевая точка в системе оборонной операции Украины в Луганской области. Сейчас бои идут в самом городе и в районе населенных пунктов, которые расположены к югу – Тошковки, Золотого, Николаевки и Врубовки. Наши защитники контролируют промзону Северодонецка, в частности завод "Азот", где укрываются мирные жители.

Лисичанск, который находится в северодонецкой агломерации на юге, также полностью контролируется Украиной. При этом он регулярно обстреливается россиянами.

Похоже, замысел агрессора состоит в том, чтобы окружить наши силы, которые обороняют остальные 10% территории, перекрыв при этому трассу Бахмут-Лисичанск. Эта ключевая магистраль, которая соединяет свободную часть Луганской области с Украиной и обеспечивает логистику для ВСУ. Но пока оккупантам не удалось воплотить свой план.

"В Северодонецке на сегодня идут уличные бои и часть районов, по сути, переходит из рук в руки – от оккупантов к нам и наоборот. Агрессор очень хочет окружить наши войска в Луганской области. Противник несколько раз пытался проводить наступление, чтобы закрыть "котел", – говорит военный эксперт Олег Жданов. Вероятность окружения наших войск в Луганской области есть, считает собеседник. Но, по его мнению, она сейчас не настолько большая и угрожающая.

Агрессор собирался "окольцевать" наши войска, выдвигаясь друг другу на встречу двумя группировками по линии Северск-Попасная. Так, одна часть вражеских боевиков должна была наступать из района Лимана к юго-востоку, через Северск Донецкой области. Вторая часть войск при этом будет идти от временно захваченной Попасной Луганской области к северо-западу, к трассе Бахмут-Лисичанск.

В пользу этой версии свидетельствует и то, что агрессор решил усилить свой контингент в районе Попасной, перебросив туда, среди прочего, одну БТГр из Купянска.

"На сегодня мы видим достаточно активные действия с южного направления, где противник пытается выйти на трассу. В то же время пока что нет активных действий с севера в районе Северска. Но враг концентрирует там силы", – объяснил Грабский.

Он допускает: если врагу удастся захватить Северодонецк, то он попытается провести окружение тех наших защитников, которые будут удерживать рубежи в Лисичанске.

Южная ось

Большинство территории Херсонской области сейчас оккупированы агрессором. Под контролем ВСУ находятся отдельные районы на западе в сторону Николаева и на северо-западе, в десятках километров от Кривого Рога. И как раз на этих направлениях украинское командование в последние недели организовало серию успешных контратак.

Пока Кремль стянул свои основные силы на Донбасс, нашей армии удалось закрепиться в районе Давыдова Брода и реки Ингулец, а также немного приблизиться к Херсону.

"Это улучшение украинских позиций и подготовка плацдарма для будущего наступления. Наши силы сумели достичь там определенного успеха. Мы понемногу продвигаемся вперед. В любом случае мы приближаемся к Херсону. Но масштабы продвижения там небольшие", – пояснил Жданов.

Сейчас наши военные "нащупывают" возможность наступления от Давыдова Брода на юго-восток к Бериславу, который находится рядом с Новой Каховкой. Если эта операция увенчается успехом, то ВСУ фактически рассекут группировку противника на правом берегу Днепра на условную херсонскую и криворожскую. Те подразделения, которые сейчас дислоцируются ближе к Кривому Рогу, будут, по сути, обречены, поскольку их отрежут от всех поставок.

На херсонском направлении есть еще одна важная локация – это район Снигиревки, где наши защитники также завязали бои. Этот город расположен на админгранице Николаевской области и с конца марта контролируется россиянами. От Снигиревки идут прямые дороги на Херсон и в район Берислава, говорит Грабский.

"Фактически это две единственные переправы на левый берег Днепра в Херсонской области. Соответственно, только эти две переправы обеспечивают поставки войск противника на правом берегу", – уточнил эксперт.

Для украинских защитников важно перекрыть доступ к этим переправам, чтобы перерезать линии коммуникаций оккупантов на правобережье Херсонской области. Из-за контрударов наших войск агрессор был вынужден перебрасывать туда часть сил и средств из Запорожской области.

Там противник пытался сформировать группировку для атаки на Запорожье. Но пока им приходится распорошивать свои силы на других линиях фронта, серьезного риска для этого города не стоит.

"Пока что в Запорожской области активных действий не проводится. Те вражеские войска, которые были сконцентрированы под Васильевкой в районе Мелитополя, сейчас разбросаны для решения других задач. А именно – для ликвидации возможной угрозы оккупантам на правом берегу Днепра в Херсонской области", – говорит Грабский.

Украинские военные, воспользовавшись этим случаем, провели контратаку и даже подвинули противника от Орехова по направлению к Пологам на 5-7 километров, уточнил Жданов.

Напряжение на севере

После поражений на подступах к Киеву оккупанты вывели часть своих уцелевших подразделений из северных областей. Но противник продолжает накалять там обстановку – как с помощью собственных ресурсов, так и с помощью активности беларуских войск.

Агрессор регулярно обстреливает артиллерией Сумскую и Черниговскую области с территории РФ. Тревожные сигналы поступают и из Беларуси. Во-первых, их армия проводит различные учения. Опасений добавляют скандальные заявления Лукашенко о том, что он переводит свои войска "с мирного на военное время".

"Мы слышали последние заявления беларуского диктатора, что их армии якобы нужно спасать западные области Украины, иначе их попытается захватить Польша. То есть идет определенная информационная подготовка к возможному вторжению. Будет ли это вторжение – никто пока не может дать ответ", – уточнил Селезнев.

В-третьих, Лукашенко переместил семь батальонов своей армии к нашим границам. Это сравнительно немного, но украинское командование все равно вынуждено удерживать на северных рубежах часть войск.

По оценке Жданова, угрозы прорыва наших границ беларуской или российской армией на севере и северо-востоке пока нет. Там не наблюдается скопления войск, необходимых для проведения наступательных действий.

"На северо-западной части наших границ с Беларусью – там, к сожалению, есть вероятность вторжения беларуской армии. Но она слишком низкая. Мы наблюдаем и удерживаем там войска", – отметил эксперт.

Президент Владимир Зеленский в среду провел заседание ставки главнокомандующего по поводу возможности нового вторжения со стороны Беларуси. Он поручил проверить готовность четырех, граничащих с ней областей.

Вероятно, Путин хочет продавить Лукашенко на то, чтобы он собственными силами попытался перекрыть поставки вооружения на западе Украины по направлению Ковель-Луцк-Львов.

"Способна ли армия Лукашенко реализовать этот план – дискуссионный вопрос, поскольку на северном направлении созданы Силы обороны и проводятся соответствующие фортификационные мероприятия", – считает Селезнев.

Все эти "энные" этапы военный учений, подкрепленные громкими выступлениями Лукашенко, больше похожи на то, что он пытается лавировать и не вступать в войну.

"Он готовит армию к войне, проводит различные мероприятия – учения, развертывание. Но это выглядит так: "я готовлюсь, но я еще не готов". Мне кажется, что он играет именно в эту игру, чтобы оттянуть время к тому, когда Путин окончательно заставит Лукашенко отдать приказ о наступлении беларуской армии на Украину", – допустил Жданов.

Со стороны Беларуси сейчас больше просматривается другой риск – увеличение ракетно-бомбовых ударов из авиации, считает Грабский. Вдоль границ с Украиной фиксируется концентрация и перемещение дивизионов ПВО С-300. Для обороны Беларуси это не имеет никакого смысла, поскольку ей ничего не грозит.

"В то же время они могут создать противовоздушную защиту для той авиации, которая потенциально будет наносить удары из Беларуси, заходя в пространство Украины. В таком случае есть вероятность нанесения авиационных ударов по нашей железной дороги в районе Ковель-Сарны-Коростень. То есть растет риск воздушных ударов по Волынской, Ровенской и Житомирской областях, возможно – и по Львовской области", – предположил Грабский.