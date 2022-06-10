"Чтобы не оттяпали". Лукашенко допустил войну за Западную Украину

Власти Беларуси опасаются, что на ее территорию могут якобы зайти западные армии, поэтому не исключена война за Западную Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу лидера белорусского режима Александра Лукашенко.

По его словам, Беларусь остается объектом давления со стороны коллективного Запада.

"Они до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что западные страны якобы могут готовить вторжение.

"А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель - они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", - добавил он.