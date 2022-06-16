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Четыре области Украины проверят на готовность к возможному вторжению из Беларуси

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Украина, Четверг 16 июня 2022 21:55
Четыре области Украины проверят на готовность к возможному вторжению из Беларуси Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным проверить готовность четырех областей к возможной повторной угрозк со стороны Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Говорит великий Львов".

Данилов сообщил, что Зеленский 15 июня собрал заседание Ставки главнокомандующего, на котором обсуждался вопрос Беларуси.

"Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны - что там происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы", - сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что Ставка долго и эффективно работала над этим вопросом.

"В результате есть поручение - сейчас будет происходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут происходить такие повторные вызовы для нашей страны. Все это отрабатывается каждый день", - сказал Данилов.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко приказал белорусским военным вести наступление на Украину, но высший офицерский эшелон отказался от его исполнения.

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