Второй раз за день. Россия продолжает сыпать ракетами по Кривому Рогу

Российские оккупационные войска нанесли еще один ракетный удар по Кривому Рогу. Второй раз за день и третий - за два последних дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram .

"Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях.

Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - рассказал он.

По его словам, снова два "пролета" в районе гидротехнических сооружений.