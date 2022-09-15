Второй раз за день. Россия продолжает сыпать ракетами по Кривому Рогу

Российские оккупационные войска нанесли еще один ракетный удар по Кривому Рогу. Второй раз за день и третий - за два последних дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.
"Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях.
Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - рассказал он.
По его словам, снова два "пролета" в районе гидротехнических сооружений.
Как сообщалось, сегодня российские оккупационные войска нанесли еще один ракетный удар по Кривому Рогу. В результате обстрела повреждено промышленное предприятие.
Также в среду, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Позже стало известно, что российские военные ударили ракетой Х-101 с самолета Ту-95МС. Общее число выпущенных ракет по городу составило 8. Российские оккупанты для ударов по Кривому Рогу применили ракеты типа "Кинжал" и "Искандер". Целью оккупантов были гидротехнические постройки, таким образом РФ хотела создать ЧС. На месте атаки наблюдалась значительная утечка воды. В городе возникли проблемы с водой. После российских ракетных ударов по гидротехническому сооружению в Кривом Роге в реке Ингулец поднялся уровень воды. Жителей некоторых улиц призвали эвакуироваться.
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