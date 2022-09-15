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По Кривому Рогу нанесен еще один ракетный удар: оккупанты попали в промышленное предприятие

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Кривой Рог, Четверг 15 сентября 2022 13:53
По Кривому Рогу нанесен еще один ракетный удар: оккупанты попали в промышленное предприятие Фото: По Кривому Рогу нанесен еще один ракетный удар (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска нанесли еще один ракетный удар по Кривому Рогу. В результате обстрела повреждено промышленное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Снова крылатая ракета. Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, подробные последствия уточняются", - написал он.

По словам Вилкула, предварительно, в результате ракетного удара обошлось без потерь.

В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко подтвердил информацию о новом ракетном ударе по городу.

"У нас снова ракетная атака на Кривой Рог. Россияне попали в объект промышленной инфраструктуры. Предварительно, без пострадавших", - написал он в Telegram.

Глава ОВА сообщил, что масштабы разрушений уточняются.

"Враг хочет запугать нас ежедневными тревогами и ракетами. Но у него ничего не получится. За каждый удар придет расплата. Стоим!", - добавил Резниченко.

Напомним, накануне вечером оккупанты нанесли восемь ракетных ударов по Кривому Рогу. Целью оккупантов были гидротехнические сооружения, таким образом РФ хотела создать ЧС.

Позже стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу ракетой Х-101 с самолета Ту-95МС.

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