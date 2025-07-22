"Китай прорахувався": у Трампа суворо застерегли Пекін від подальшої підтримки Росії
Китай повинен припинити "субсидування війни" в Україні через підтримку російського режиму та російських військових зусиль. В іншому випадку він зіткнеться з санкціями від президента США Дональда Трампа у вигляді вторинних тарифів.
Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Вітакер нагадав, що Білий дім запровадить вторинні тарифи проти усіх країн, які купують російські енергоресурси, якщо Москва протягом кількох тижнів не погодиться на мирну угоду.
Тим часом Китай, додав посол США, вважає, що веде "веде опосередковану війну через Росію". А деякі заяви китайського уряду свідчать, що Китай бажає втягування США та союзників у війну в Україні.
"Ми бачимо в деяких заявах китайського уряду, що вони хочуть зайняти Сполучені Штати та наших союзників цією війною, щоб ми не могли зосередитися на інших наших стратегічних викликах. Я вважаю, що Китай прорахувався. Я думаю, що їх потрібно дорікнути за те, що вони субсидують ці вбивства, які відбуваються на полях битв в Україні", - зазначив він.
Ультиматум Трампа та вторинні санкції
Нагадаємо, Трамп 14 липня дав Путіну 50 днів для того, щоб припинити військові дії проти України. В іншому разі президент США пообіцяв запровадити проти РФ жорсткі санкції, які торкнуться також покупців російської нафти.
Серед іншого, мита на товари таких держав складуть 100%. Постраждають в першу чергу Китай, Індія та Туреччина, які купують величезні обсяги російської нафти. Особливо дістанеться Китаю, який активно підтримує російський режим. При цьому на Китай зараз і так йде шалений тиск з боку США.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.