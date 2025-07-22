"Китай прорахувався": у Трампа суворо застерегли Пекін від подальшої підтримки Росії

Китай повинен припинити "субсидування війни" в Україні через підтримку російського режиму та російських військових зусиль. В іншому випадку він зіткнеться з санкціями від президента США Дональда Трампа у вигляді вторинних тарифів.

Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Вітакер нагадав, що Білий дім запровадить вторинні тарифи проти усіх країн, які купують російські енергоресурси, якщо Москва протягом кількох тижнів не погодиться на мирну угоду.

Тим часом Китай, додав посол США, вважає, що веде "веде опосередковану війну через Росію". А деякі заяви китайського уряду свідчать, що Китай бажає втягування США та союзників у війну в Україні.