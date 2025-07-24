ЄС вкотре закликав Китай не підтримувати військову машину Росії

Європейський Союз закликав Китай не надавати Росії жодної матеріальної допомоги, яка б підтримувала військово-промислову базу країни-агресора для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Європейської Ради після саміту ЄС-Китай.

Як повідомляється, під час саміту лідери ЄС та Китаю обговорили російську агресивну війну проти України.

Євросоюз наголосив, що ця війна є не лише екзистенційною загрозою для України, а й для глобальної безпеки.

Також ЄС повторив, що, як постійний член Ради Безпеки ООН, Китай несе особливу відповідальність за дотримання міжнародного порядку, заснованого на правилах, Статуту ООН та міжнародного права. Зазначається, що вторгнення Росії в Україну є явним випадком їх порушення.

"ЄС повторив свої заклики до Китаю не надавати жодної матеріальної підтримки, яка б підтримувала військово-промислову базу Росії. ЄС закликав Китай використовувати свій вплив для підтримки справедливого та міцного миру в Україні, заснованого на принципах Статуту ООН", - йдеться в пресрелізі.

Окрім того, ЄС наголосив, що постачання КНДР військ та зброї на підтримку війни Росії проти України створює значні ризики для безпеки в Європі, а також у Східній Азії.