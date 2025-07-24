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ЄС вкотре закликав Китай не підтримувати військову машину Росії

Четвер 24 липня 2025 15:50
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ЄС вкотре закликав Китай не підтримувати військову машину Росії Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз закликав Китай не надавати Росії жодної матеріальної допомоги, яка б підтримувала військово-промислову базу країни-агресора для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Європейської Ради після саміту ЄС-Китай.

Як повідомляється, під час саміту лідери ЄС та Китаю обговорили російську агресивну війну проти України.

Євросоюз наголосив, що ця війна є не лише екзистенційною загрозою для України, а й для глобальної безпеки.

Також ЄС повторив, що, як постійний член Ради Безпеки ООН, Китай несе особливу відповідальність за дотримання міжнародного порядку, заснованого на правилах, Статуту ООН та міжнародного права. Зазначається, що вторгнення Росії в Україну є явним випадком їх порушення.

"ЄС повторив свої заклики до Китаю не надавати жодної матеріальної підтримки, яка б підтримувала військово-промислову базу Росії. ЄС закликав Китай використовувати свій вплив для підтримки справедливого та міцного миру в Україні, заснованого на принципах Статуту ООН", - йдеться в пресрелізі.

Окрім того, ЄС наголосив, що постачання КНДР військ та зброї на підтримку війни Росії проти України створює значні ризики для безпеки в Європі, а також у Східній Азії.

Китай співпрацює з Росією

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай нібито займає нейтральну позицію, закликаючи до мирного врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом.

Пекін не засудив російське вторгнення, втім, виступав за "повагу до суверенітету всіх країн".

Водночас Китай зберігає тісні економічні та політичні зв’язки з Росією, включно зі зростанням торгівлі.

Варто зазначити, що Китай допомагає Росії зброєю, а на фронті в Україні воюють китайські солдати.

Зокрема, нещодавно ЗМІ повідомляли, що китайські бойові двигуни приховано переправляють до Росії під виглядом "промислових холодильних установок", щоб обійти західні санкції.

Окрім того, нещодавно ЄС включив до нового пакета санкцій дві китайські фінансові установи та п’ять компаній, зареєстрованих у КНР, через тісні зв’язки Китаю з Росією, яка продовжує війну проти України. Під санкції потрапили, зокрема, банки, що здійснюють операції з криптовалютами.

У зв'язку з цим Пекін висловили офіційне невдоволення Європейському Союзу.

Як писали ЗМІ, під час зустрічі з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін не може допустити поразки Росії у війні проти України.

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