"ЄС покарав банки Пекіна": Китай протестує через санкції за підтримку Росії

Пекін висловив офіційне невдоволення Європейському Союзу через включення двох китайських банків до нового пакета санкцій проти Росії через війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica .

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао подав "офіційні скарги" під час відеоконференції з єврокомісаром з питань торгівлі Марошем Шефчовичем. Зустріч відбулася на тлі збереження тісних економічних зв'язків Китаю з Росією попри повномасштабну війну РФ проти України.

"Дві сторони провели відверті та поглиблені обговорення економічного та торгівельного співробітництва між Китаєм та ЄС та пов'язаних з цим питань", - йдеться у заяві китайського міністерства.

Ван також подав офіційні скарги щодо включення ЄС двох китайських фінансових установ до 18-го раунду санкцій проти Росії.

Хоча Пекін продовжує позиціонувати себе як нейтральна сторона у конфлікті, він досі не засудив агресію Росії проти України і, як зазначають західні оглядачі, залишає за Москвою статус "стратегічного партнера".