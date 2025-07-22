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Більшість компонентів – з Китаю. У ГУР розкрили технічні подробиці нового дрона РФ

Вівторок 22 липня 2025 09:09
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Більшість компонентів – з Китаю. У ГУР розкрили технічні подробиці нового дрона РФ Фото: у ГУР розкрили технічні подробиці про новий дрон РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ГУР Міноборони України розкрило подробиці про технічні складові та характеристики нового дрона, який РФ використовує для виявлення позицій української ППО та її перевантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР Міноборони України.

Так, за окремими даними, він також може нести бойову частину вагою до 15 кг. Апарат має фюзеляж типу дельта-крило, подібний до Shahed-136, але значно менший. Всі складові та блоки на БпЛА – китайського походження.

Китайські компоненти у дронах

"Майже половина з них: польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі та антени, датчик повітряної швидкості та трубка Піто – від однієї китайської компанії CUAV Technology", - додали у ГУР.

Зазначається, що у жовтні 2022 року компанія оголосила про обмеження постачання своєї продукції до України та РФ з метою недопущення її використання у військових цілях. Втім, у 2023 році у РФ презентували дрон вертикального зльоту нібито власної розробки, який виявився виробом CUAV Technology.

Окрім продукції CUAV, в таких дронах використовуються двигун та електронний модуль запалювання бренду DLE, сервоприводи KST, FPV-камера Razer виробництва Foxeer Technology, модуль передачі даних Mayatech RFD900X, відеопередавач ReadyToSky, регулятор живлення Hobbywing Technology та акумулятор HRB Power.

Зазначений пристрій дозволяє організовувати канал передачі даних від безпілотника до його наземної станції або від БпЛА до БпЛА, розширюючи таким чином спроможності щодо ведення розвідки.

Більшість компонентів – з Китаю. У ГУР розкрили технічні подробиці нового дрона РФ

Двигун дрона від "Гербери"

Двигуни DLE раніше вже використовувались РФ в БпЛА "Гербера" та "Пародія", сервоприводи KST – в БпЛА Shahed-136 та V2U, універсальних модулях планування та корекції та авіаційних бомб.

Також безпілотник оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних RFD900x компанії RFDesign. Як і оригінальний зразок, китайський виріб призначений для передачі даних на великій відстані (до 40 км в прямій видимості залежно від антени).

Аналіз ворожої техніки від ГУР

Аналітики ГУР детально вивчають конструкцію нового озброєння росіян. Зокрема, нещодавно спеціалісти розкрили технічні характеристики крилатої ракети S8000 "бандероль", яка може використовуватись з ударних гелікоптерів Ми-28Н.

Також Головне управління розвідки оприлюднило технічну "розпаковку" нового російського ударного безпілотника V2U, який активно застосовується на Сумському напрямку. Особливість апарата - автономний вибір цілей завдяки штучному інтелекту.

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