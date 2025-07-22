Трамп посилює тиск: китайський експорт до США на межі краху
Президент США Дональд Трамп посилює тиск на Китай, намагаючись перекрити обхідні шляхи експорту через треті країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Це може поставити під загрозу 70% китайського експорту до США і завдати удару по економіці КНР.
Згідно з даними, Пекін дедалі активніше використовує країни на кшталт В’єтнаму, Мексики та навіть ЄС для постачання товарів у США, минаючи прямі торгові бар’єри.
Якщо у 2017 році частка Китаю в загальному обсязі продукції з доданою вартістю, що надходить до США через треті країни, становила 14%, то у 2023-му вона зросла до 22%.
Аналітики вважають, що нова стратегія Трампа - підвищення тарифів та посилення вимог до ланцюгів постачання - може вдарити по 2,1% ВВП КНР.
Удар буде відчутнішим, якщо партнери почнуть уникати співпраці з китайськими компаніями через нові правила.
Під прицілом ЄС
Наразі США надсилають попередження низці держав із вимогою укласти двосторонні торговельні угоди до 1 серпня.
Інакше Вашингтон погрожує новими тарифами - вже на товари, що постачаються через треті країни.
Зокрема, під приціл потрапляє Мексика, В’єтнам і навіть Європейський Союз, який використовується Китаєм як логістичний хаб для реекспорту.
Вашингтон вже включає вимоги до безпеки ланцюгів постачання у свої торгові угоди, як це видно на прикладі недавнього договору з Великою Британією.
Водночас Bloomberg зазначають, що поки незрозуміло, наскільки ефективно США зможуть контролювати ці обмеження. Визначення локалізованої продукції та критерії перевірок залишаються нечіткими.
Тарифи Трампа
Нагадаємо, 2 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що накладе мита на товари з усіх країн світу.
Вже 9 квітня Дональд Трамп поставив паузу на митні тарифи для низки країн, окрім Китаю. Президент США заявив, що за 90 днів країни повинні укласти з США торгові угоди.
12 травня США і Китай повідомили, що домовилися про 90-денне торгівельне перемир'я.
Крім того, торговий суд США заблокував митні тарифи Трампа для інших країн. Суд постановив, що він перевищив повноваження, надані президенту США законом про надзвичайні міжнародні економічні повноваження 1977 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.