Трамп посилює тиск: китайський експорт до США на межі краху

Президент США Дональд Трамп посилює тиск на Китай, намагаючись перекрити обхідні шляхи експорту через треті країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Це може поставити під загрозу 70% китайського експорту до США і завдати удару по економіці КНР.

Згідно з даними, Пекін дедалі активніше використовує країни на кшталт В’єтнаму, Мексики та навіть ЄС для постачання товарів у США, минаючи прямі торгові бар’єри.

Якщо у 2017 році частка Китаю в загальному обсязі продукції з доданою вартістю, що надходить до США через треті країни, становила 14%, то у 2023-му вона зросла до 22%.

Аналітики вважають, що нова стратегія Трампа - підвищення тарифів та посилення вимог до ланцюгів постачання - може вдарити по 2,1% ВВП КНР.

Удар буде відчутнішим, якщо партнери почнуть уникати співпраці з китайськими компаніями через нові правила.

Під прицілом ЄС

Наразі США надсилають попередження низці держав із вимогою укласти двосторонні торговельні угоди до 1 серпня.

Інакше Вашингтон погрожує новими тарифами - вже на товари, що постачаються через треті країни.

Зокрема, під приціл потрапляє Мексика, В’єтнам і навіть Європейський Союз, який використовується Китаєм як логістичний хаб для реекспорту.

Вашингтон вже включає вимоги до безпеки ланцюгів постачання у свої торгові угоди, як це видно на прикладі недавнього договору з Великою Британією.

Водночас Bloomberg зазначають, що поки незрозуміло, наскільки ефективно США зможуть контролювати ці обмеження. Визначення локалізованої продукції та критерії перевірок залишаються нечіткими.