Вторгнення МіГ-31 в Естонію: Пентагон буде стежити за розвитком ситуації

Фото: міністр оборони США Піт Гегсет (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Будь-яке вторгнення у повітряний простір НАТО є неприйнятним. Я буду продовжувати уважно стежити за розвитком ситуації.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

У повідомленні зазначається, що 22 вересня Гегсет провів переговори з міністром оборони Естонії Ганно Певкуром.

"Під час розмови очільник американського Міноборони підтвердив, що США підтримують усіх союзників по НАТО та що будь-яке вторгнення у повітряний простір Альянсу є неприйнятним", - йдеться у повідомленні.

Гегсет також високо оцінив швидку реакцію систем протиповітряної оборони європейських союзників. За його словами, це продемонструвало найкращі якості НАТО, його готовність і зосередженість на виконанні основної місії.

Крім того, глава Міноборони США запевнив Певкура, що він тісно консультується з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі щодо подальших кроків після атаки МіГ-31 і буде продовжувати уважно стежити за розвитком ситуації.

Вторгнення винищувачів РФ в Естонію

19 вересня кілька російських винищувачів МіГ-31К порушили повітряний простір Естонії. Літаки маневрували 12 хвилин на Фінською затокою.

Після інциденту Таллінн ініціював консультації з НАТО, передбачених статтею 4 Статуту.

Керівниця дипломатії ЄС Кая Каллас назвала "вкрай небезпечною провокацією" поведінку російських літаків.

Керівництво Альянсу звинуватило Росію в ескалації та пригрозило рішучою відповіддю.

В НАТО обіцяють вирішувати чи збивати ворожі літаки на основі рівня загрози, які вони можуть становити.

У Кремлі заперечили вторгнення своїх винищувачів та звинуватили в інциденті Естонію.

