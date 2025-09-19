ua en ru
У НАТО і ЄС різко відповіли на вторгнення МіГ-31 у повітряний простір Естонії

Брюссель, П'ятниця 19 вересня 2025 19:40
У НАТО і ЄС різко відповіли на вторгнення МіГ-31 у повітряний простір Естонії Ілюстративне фото: МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Порушення російськими винищувачами МіГ-31 повітряного простору Естонії - це приклад нерозважливої поведінки і вкрай небезпечна провокація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії Євросоюзу Каю Каллас у соцмережі X і прессекретаря НАТО Елісон Харт у соцмережі X.

Реакція Євросоюзу

"Сьогоднішнє порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є вкрай небезпечною провокацією", - наголосила Каллас.

Вона нагадала, що це вже третє подібне порушення повітряного простору країн Євросоюзу за останні дні. Такі провокації ще більше загострюють напруженість у регіоні.

Каллас додала, що ЄС повністю солідарний з Естонією. Зокрема, вона перебуває в контакті з естонським урядом.

"Ми продовжимо надавати підтримку нашим державам-членам у зміцненні їхньої оборони за допомогою європейських ресурсів. Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні показувати слабкість", - зазначила вона.

Реакція НАТО

Зі свого боку прессекретар НАТО зазначила, що Альянс негайно відреагував на вторгнення в повітряний простір Естонії і перехопив російські МіГ-31К.

"Це черговий приклад нерозважливої поведінки Росії та здатності НАТО реагувати", - додала Гарт.

МіГ-31 у повітряному просторі Естонії

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31К залетіли в повітряний простір Естонії і перебували там близько 12 хвилин.

За інформацією джерел Politico, винищувачі летіли в бік Талліна.

