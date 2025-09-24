Вторжение МиГ-31 в Эстонию: Пентагон будет следить за развитием ситуации

В сообщении отмечается, что 22 сентября Хегсет провел переговоры с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром.

"Во время разговора, глава американского Минобороны подтвердил, что США поддерживают всех союзников по НАТО и что любое вторжение в воздушное пространство Альянса неприемлемо", - говорится в сообщении.

Хегсет также высоко оценил быструю реакцию систем противовоздушной обороны европейских союзников. По его словам, это продемонстрировало лучшие качества НАТО, его готовность и сосредоточенность на выполнении основной миссии.

Кроме того, глава Минобороны США заверил Певкура, что он тесно консультируется с Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе относительно дальнейших шагов после атаки МиГ-31, и будет продолжать внимательно следить за развитием ситуации.