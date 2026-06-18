"Вся Москва горит!": все про наслідки масованої атаки на столицю Росії (фото, відео)

Головне: Москву третю ніч поспіль атакують безпілотники, а сьогоднішній наліт називають одним із наймасовіших цього року.

Під ударом Московський НПЗ у Капотні, який забезпечує 40% ринку палива столиці Росії.

Моніторингові канали фіксують щонайменше півдесятка осередків займання.

Через загрозу закрили всі московські аеропорти, а в "Шереметьєво" проводили евакуацію пасажирів.

Мережу заполонили десятки відео з влучаннями та сильною пожежею на НПЗ столиці Росії.

Одна з наймасованіших атак на Москву

Російські пабліки скаржаться, що сьогодні одна з наймасовіших атак українськими безпілотниками на Москву та область цього року. Підрахунок цілей вже йде на сотні.

Московський кільцевий автошлях (МКАД) - одна з найважливіших транспортних артерій міста, частково перекритий. Водіїв просять шукати шляхів об'їзду.

Через загрозу в небі влада була змушена запровадити план "Ковер". Обмеження ввели на летовищах. В роботі аеропорту "Внуково" Росавіація їх запровадила ще близько опівночі. У "Шереметьєво" проводили евакуацію пасажирів, зокрема людей виводили навіть із літаків.

Вже о 09:30 стало відомо, що дрони змусили призупинити роботу всіх московських аеропортів: "Внуково", "Домодєдово", "Жуковський" та "Шереметьєво".

Фото: Москву затягнуло густим чорним димом під час атаки 18 червня (росЗМІ)

Мер Сергій Собянін заявив, що станом на 08:17 ранку на підльоті до Москви нібито "збито близько 180 безпілотників" і "робота ППО триває".

На атаку бідкається губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов. За словами російського чиновника, під ударом опинилися щонайменше п'ять районів Московської області.

Зокрема, у місті Люберці під удар потрапила промислова зона та будівля фітнес-центру. Також спалахнула пожежа на даху відомого торгового центру "Біла Дача".

Традиційно для РФ, влада переконує, що "все під контролем", а більшість руйнувань - це лише "наслідки падіння уламків".

Міноборони РФ хвалиться "збиттям" аж 555 безпілотників, але картинку Кремлю псує мер Собянін, який пише, що атака продовжується, та пересічні росіяни, які показують яскраві відео влучань.

Під ударом НПЗ у Капотні

Зокрема, мережею ширяться кадри влучань та потужної пожежі в районі Московського нафтопереробного заводу в Капотні. Собянін підтвердив, що "кільком безпілотникам" вдалося досягти НПЗ.

Також він заявив про падіння уламків, зокрема, пошкоджень зазнала будівля на території торгівельного центру "Садовод".

Жителі Москви Підмосков’я тим часом публікують у соцмережах реальні кадри наслідків та діляться емоціями.

"Вся Москва нах*ін горить. Все горить. Я звалюю", - емоційно коментує відео один з очевидців.

Загалом у мережі вже десятки відео, де безпілотники абсолютно спокійно, один за одним, кружляють у небі над столичним регіоном РФ під акомпанемент стрілянини та влучають у цілі.

На кадрах очевидців видно одразу кілька займань на Московському НПЗ. На одному з кадрів видно, як від удару на резервуарі буквально знесло дах.

Москва продовжує накриватися димом.

Чим важлива ця атака

Варто зауважити, що за оцінками OSINT-каналів, на території Московського НПЗ виникло щонайменше п’ять осередків займання.

Підприємство знаходиться всього за 15 км від Кремля. НПЗ належить "Газпромнєфті" та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ.

Завод переробляє близько 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує близько 40% паливного ринку Москви.

Фото: попередня геолокація осередків займання після нальоту дронів на Московський НПЗ (t.me/DniproOfficial)

Зеленський підтвердив ураження Московського НПЗ

Президент України наголосив, що цієї ночі українські далекобійні засоби вдруге за тиждень досягли Московського регіону. Також були уражені цілі в Ростовській області та на тимчасово окупованих територіях України.

"Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах", - заявив Зеленський.

За його словами, цими днями союзники окремо відзначали влучність і дієвість українських "мідлстрайків" та далекобійних засобів ураження.

"Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії", - акцентував президент.

Ринок акцій РФ обвалився до мінімуму за пів року

Ранок четверга почався для російських інвесторів з того, що ключові індекси Московської біржі з перших хвилин торгів обвалилися на 0,8%. Для індексу Мосбіржі це падіння стало рекордом - показник оновив мінімум з жовтня 2025 року.

Найсильніше "просіли" акції компаній, які безпосередньо фінансують війну проти України: