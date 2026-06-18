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РФ атакують дрони: Москва б'є на сполох, а в Ростовській області горить нафтобаза

05:11 18.06.2026 Чт
2 хв
На кадрах палаючої нафтобази помітно сильну пожежу
aimg Юлія Маловічко
РФ атакують дрони: Москва б'є на сполох, а в Ростовській області горить нафтобаза Фото: працівник російської МНС (Getty Images)
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Росію атакували дрони в ніч на 18 червня - окупанти відзвітували про безпілотники у Гуково Ростовської області, де в результаті горіла нафтобаза. Також було небезпечно у небі над Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

На відео з Гуково зафіксований приліт БпЛА, вибух, а потім пожежа, яка розгорілась до значних масштабів. Це все сталось на території нафтобази. На кадрах помітно інтенсивне вогнище та великі, чорні стовпи диму до самого неба.

Зазначимо, що нафтобаза в Гуково розташована у Ростовській області РФ неподалік кордону з Україною. Об'єкт використовується для зберігання та перевалки нафтопродуктів, а також має важливе значення для логістики палива в регіоні.

Гуково є великим транспортним вузлом із залізничною інфраструктурою, через яку здійснюються вантажні перевезення.

Слід зазначити - місцева влада підтвердила атаку на Гуково, про що повідомив в Telegram губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

"Внаслідок повітряної атаки БпЛА пошкоджено тепловоз і сталося два загоряння комерційних об'єктів. Екстрені служби працюють на місці події. Інформація уточнюватиметься. Зараз повітряна атака продовжується. Безпілотна небезпека зберігається", - написав чиновник близько п'ятої ранку за київським часом.

Атака на Москву

Москва і область також зазнали навали безпілотників. Мер російської столиці Сергій Собянін написав про ніби-то 15 дронів, які кружяли над Москвою цієї ночі та були "успішно збиті силами ППО".

Повідомив чинонвик і про уламки, які лишились від безпілотників після їх ураження - на місці працюють служби з ліквідації наслідків НП.

OSINT-канали також опублікували декілька відео, на яких зафіксований політ дронів у Московській області.

Як відомо, українські безпілотники за останні роки активно нищать енергетичну інфраструктуру ворога, щоб ослабити російську економіку та в першгу чергу унеможливити війну.

На тлі атак у РФ розпочалась паливна криза - найбільший свого часу у світі експортер бензину почав купувати його з-за кордону через паливну кризу.

Нещодавно повідомлялося, що українські удари по РФ вже коштують Кремлю мільярди доларів та знижують доходи від нафти.

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