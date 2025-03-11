Під ударом Москва і не лише. Усі деталі найбільшої атаки дронів по РФ (фото, відео)

У Росії скаржаться на найбільшу атаку дронів з моменту війни. Під основним ударом була Москва та Підмосков'я, а в Рязанській області під прицілом був військовий аеродром "Дягілєво".

РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про масштабну атаку на РФ.

Оновлено 10:05. До двох зросла кількість загиблих у Московській області РФ.

Атака розпочалася близько четвертої години ранку за місцевим часом. Під основним масивом ударів опинилися Москва та Підмосков'я. Але про так звану роботу систем ППО повідомляли у Курській, Липецькій, Брянській, Білгородській та Рязанській областях.

Російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на очевидців пише, що метою атаки в Рязанській області міг стати військовий аеродром "Дягілєво". Усього вночі Міноборони РФ нарахувало 337 "збитих" дронів.

Москва та Підмосков'я

Через масовану "бавовну" росіяни ввели режим "ковер" (передбачає тимчасові обмеження на приліт та виліт літаків) у всіх столичних аеропортах. Мова йде про летовища Внуково, Жуковський і Домодєдово.

Що стосується останнього, то дрон впав неподалік аеропорту. За інформацією прокремлівських ЗМІ, дрон впав на територію дистриб'юторського центру в Домодєдово під назвою "Міраторга". Один її співробітник (охоронець) загинув, а ще троє поранені. Там на території парковки спалахнула пожежа.

Крім того, через пошкодження залізничних колій було скасовано деякі поїзди через станцію Домодєдово.

Також уламки збитих дронів поцілили у багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі. Зокрема, було гучно в місті Видне (там уламки рухнули на ЖК) та селищах Високий Берег та Олександрівка (Московська область). У Москві також падали уламки, зокрема на Домодєдовській вулиці. Ще один дрон влучив у багатоповерхівку у місті Раменському та врізався в котедж.

Крім того, уламки дрону, пише Mash, також впали в лісопарк у московському районі Капотня, де знаходиться НПЗ "Газпромнефти".

Мер Москви Сергій Собянін ледь не всю ніч "сповіщав" про так зване "збиття" дронів, які постійно підлітали в місто. За його словами, на підльоті до Москви нібито було збито 73 безпілотники.

"Відбито наймасовішу атаку ворожих БПЛА на Москву. На підльоті до Москви збито 74 БПЛА, на різних рубежах загалом сотні бойових безпілотників", - написав Собянін.

Про постраждалих у Москві він не повідомив. Однак підтвердив падіння уламків безпілотників у Раменському, Домодєдовому та на Домодєдовській вулиці.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов спочатку він повідомив про одного загиблого та трьох постраждалих, але пізніше кількість поранених зросла до 20. За його словами, у Московській області було пошкоджено як мінімум сім квартир.

Інші регіони РФ

У російському Міноборони заявили, що ця атака стала наймасовішою у 2025 році. За даними ворожого відомства, над Підмосков'ям "знищено" 91 дрон, 38 над Брянською областю, 25 над Білгородською. Ще 22 БПЛА збиті над Рязанською областю, 10 над Калузькою, по 8 - над Липецькою та Орловською областями.

Також шість дронів знищено над Воронезькою областю, ще три - над Нижегородською. Найбільше БПЛА, за словами росіян, за минулу ніч було збито над Курською областю - 126.

Примітно, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що цієї ночі безпілотники били по Курській області, де війська РФ перейшли останнім часом в активний наступ.

Також, Коваленко підтвердив, що під ударом була Москва, а також військовий аеродром у "Дягілєво" у Рязанській області РФ.

Про одного пораненого повідомляється у Липецькій області. Як розповів губернатор регіону Ігор Артамонов, "постраждалий спеціально зупинився, щоб подивитися на безпілотника".

Тим часом у Бєлгородській області після атаки безпілотників без електрики залишилися 36 населених пунктів Краснояружського та Ракитянського району. У селі Валуйки спалахнув житловий будинок

Крім того, в Калузькій області після падіння дрона спалахнула будівля, у житловому будинку вибило шибки.

Особливістю цієї атаки, судячи з кадрів, які поширюють росіяни в мережі є те, що цього разу було багато пошкоджень серед цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків. Це саме те, що скоюють окупанти проти України щоночі, запускаючи свої безпілотники та ракети по мирних українських містах.

Цинічно, що Слідчий комітет Росії вже порушив кримінальну справу за статтею "терористичний акт". Хоча сама терористична Росія щоночі направляє свої ударні безпілотники по будинках, а також завдає масованих комбінованих ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема по об'єктах енергетики.