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ВСУ над Одесской областью сбили российскую крылатую ракету

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Одесская область, Понедельник 08 августа 2022 11:41
ВСУ над Одесской областью сбили российскую крылатую ракету Фото: ВСУ над Одесской областью сбили российскую крылатую ракету (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 8 августа, украинские военные уничтожили над Одесской областью российскую крылатую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг" в Telegram.

"08 августа, около 10.00 часов, в небе над Одесской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожена крылатая ракета морского базирования типа "Калибр", - говорится в сообщении.

В командовании добавили, что ракету выпустили с подводной лодки в Черном море.

Ранее сообщалось, что Россия вывела два надводных и два подводных носителя крылатых ракет "Калибр" в Черное море.

Кроме того, в Воздушных силах Украины назвали самые опасные типы российских ракет, которые сложно сбивать.

Добавим, что 4 августа оккупанты выпустили по Одесской области противокорабельную ракету "Оникс".

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Вооруженные силы Украины Одесса ракетный удар
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