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Названы самые опасные типы российских ракет, которые сложно сбивать

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Киев, Пятница 05 августа 2022 15:18
Названы самые опасные типы российских ракет, которые сложно сбивать Фото: Россия выпускает по Украине ракеты, которые трудно сбить (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские силы противовоздушной обороны удачно ликвидируют ракеты, которые Россия выпускает по мирным городам. Однако есть несколько типов ракет, сбивать которые чрезвычайно сложно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната во время брифинга.

По его словам, опасными являются ракеты советского образца Х-22 и Х-31, а также "Оникс" и "Искандер".

"Эти ракеты очень скоростные, не все ракеты могут сбивать наша ПВО существующими средствами, которые у нас есть на вооружении", - сказал он.

В то же время спикер отметил, что Россия выпускает по Украине большое количество крылатых ракет Х-101 и "Калибр". Украинские военные благодаря сотрудничеству подразделений умело обнаруживают, перехватывают и ликвидируют вражеские ракеты.

Напомним, что 4 августа оккупанты выпустили по Одесской области противокорабельную ракету "Оникс".

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