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ЗСУ над Одеською областю збили російську крилату ракету

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Одеська область, Понеділок 08 серпня 2022 11:41
ЗСУ над Одеською областю збили російську крилату ракету Фото: ЗСУ над Одеською областю збили російську крилату ракету (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 8 серпня, українські військові знищили над Одеською областю російську крилату ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" в Telegram.

"08 серпня, близько 10.00 години, в небі над Одеською областю силами і засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" знищена крилата ракета морського базування типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

У командуванні додали, що ракету випустили з підводного човна в Чорному морі.

Раніше повідомлялося, що Росія вивела два надводних і два підводних носія крилатих ракет "Калібр" в Чорне море.

Крім того, у Повітряних силах України назвали найнебезпечніші типи російських ракет, які складно збивати.

Додамо, що 4 серпня окупанти випустили по Одеській області протикорабельну ракету "Онікс".

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