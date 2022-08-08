ЗСУ над Одеською областю збили російську крилату ракету

У понеділок, 8 серпня, українські військові знищили над Одеською областю російську крилату ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" в Telegram .

У командуванні додали, що ракету випустили з підводного човна в Чорному морі.

"08 серпня, близько 10.00 години, в небі над Одеською областю силами і засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" знищена крилата ракета морського базування типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія вивела два надводних і два підводних носія крилатих ракет "Калібр" в Чорне море.

Крім того, у Повітряних силах України назвали найнебезпечніші типи російських ракет, які складно збивати.

Додамо, що 4 серпня окупанти випустили по Одеській області протикорабельну ракету "Онікс".