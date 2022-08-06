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Ракетная опасность. Россия держит в Черном море четыре носителя "Калибров"

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 05:51
Ракетная опасность. Россия держит в Черном море четыре носителя "Калибров" Фото: Россия держит в Черном море четыре носителя "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вывели два надводных и два подводных носителя крылатых ракет "Калибр" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам возросла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Украинские военные отмечают, что в акватории осталось 9 боевых кораблей и катеров, маневрирующих вблизи крымского побережья. Остальное укрывается в пунктах базирования.

"На боевом дежурстве 2 надводные и 2 подводные носители крылатых ракет типа "Калибр", а также 1 ВДК", - указали в ОК "Юг".

Следовательно, угроза ракетных ударов и артиллерийских обстрелов в зоне досягаемости вражеского вооружения остается актуальной, как и минная опасность в прибрежных водах.

Наши воины призывали не пренебрегать мерами безопасности и четко и быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, украинские военные "уничтожают пачками" элитные подразделения ВДВ российских оккупантов в Херсонской области.

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