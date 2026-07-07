UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Вступникам треба терміново зареєструватись на творчий конкурс і співбесіду: коли дедлайн

14:20 07.07.2026 Вт
3 хв
Реєстрація для декого з майбутніх бакалаврів завершується вже за кілька днів
aimg Ірина Костенко
Декому зі вступників треба терміново зареєструватись на творчий конкурс чи співбесіду (фото ілюстративне: Getty Images)

Декому з абітурієнтів, які планують вступ на бакалаврат, обов'язково потрібно скласти творчий конкурс або пройти співбесіду. Проте для реєстрації на них залишилось критично мало часу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки України у Facebook.

Головне:

  • Творчий конкурс або конкурс здібностей: потрібен тим, хто вступає на творчі, мистецькі, архітектурні та спортивні спеціальності.
  • Співбесіда: потрібна окремим категоріям вступників (замість НМТ), якщо вони мають право на пільги чи спецумови.
  • Дедлайн для бюджету: реєстрація триває до 10 липня (18:00).
  • Дедлайн для контракту: реєстрація триває до 25 липня (18:00).
  • Як зареєструватись: онлайн, через електронний кабінет вступника в ЄДЕБО.

Кому потрібно реєструватись на творчий конкурс

Згідно з інформацією МОН, реєстрація на творчі конкурси або конкурс здібностей - для вступу на бакалаврат - потрібна лише тим абітурієнтам, які вступають:

  • на творчі спеціальності;
  • на мистецькі спеціальності;
  • на архітектурні спеціальності;
  • на спортивні спеціальності.
Читайте також: МОН оновило правила вступу: 6 головних змін, про які мають знати абітурієнти-2026

Кому потрібно реєструватись на співбесіду

Реєстрація на співбесіду потрібна окремим категоріям вступників, які мають право складати співбесіду замість національного мультипредметного тесту (НМТ).

Йдеться, зокрема, про вступників:

  • із пільгами;
  • зі спеціальними умовами вступу.

"Якщо ви не маєте пільг, а обрані вами спеціальності не передбачають конкурсів, очікуйте початку періоду подання заяв на вступ (з 19 липня)", - наголосили в МОН.

Кому потрібно реєструватись на творчий конкурс чи співбесіду (інфографіка: facebook.com/UAMON)

Кому та до якого числа потрібно зареєструватись

У МОН нагадали, що графік реєстрації на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бакалаврат різниться для тих, хто планує потрапити на бюджет і тих, хто розраховує лише на контракт.

Так, реєстрація на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бюджет і контракт:

  • розпочалась у п'ятницю, 3 липня;
  • завершується у п'ятницю, 10 липня (до 18:00).

Тим часом реєстрація для вступу лише на контракт:

  • розпочалась у п'ятницю, 3 липня;
  • завершується в суботу, 25 липня (до 18:00).

Графік реєстрації на творчі конкурси чи співбесіди для вступу на бакалаврат (інфографіка: facebook.com/UAMON)

Як зареєструватись на творчий конкурс чи співбесіду

Для того, щоб зареєструватися на творчі конкурси чи співбесіди для вступу на бакалаврат, необхідно скористатись електронним кабінетом вступника в ЄДЕБО (https://vstup.edbo.gov.ua).

Варто зауважити, що ЄДЕБО - це Єдина державна електронна база з питань освіти.

У ній зберігаються дані про суб'єкти освітньої діяльності, атестати, результати тестувань (НМТ/ЗНО) та студентські квитки.

Реєструватись потрібно через електронний кабінет вступника в ЄДЕБО (інфографіка: facebook.com/UAMON)

В цілому особисті електронні кабінети вступників в ЄДЕБО працюють з 25 червня до 15 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, раніше заступник міністра освіти й науки Микола Трофименко розповів РБК-Україна про зміни у вступній кампанії 2026 року, як абітурієнтам не помилитися з пріоритетами й чому цьогоріч МОН переглянуло умови для вступників із ТОТ.

Крім того, ми пояснювали, як розрахувати конкурсний бал і хто отримає додаткові бонуси.

Читайте також, як учасникам НМТ, які планують вступати до закордонних закладів освіти, безкоштовно отримати офіційний витяг із результатами тестування.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МОНВступна кампаніяСтудентиПорадиДокументиОсвіта в УкраїніВишіВипускникиУніверситетиАбітурієнти