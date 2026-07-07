Вступникам треба терміново зареєструватись на творчий конкурс і співбесіду: коли дедлайн

Декому з абітурієнтів, які планують вступ на бакалаврат, обов'язково потрібно скласти творчий конкурс або пройти співбесіду. Проте для реєстрації на них залишилось критично мало часу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки України у Facebook.
Головне:
Згідно з інформацією МОН, реєстрація на творчі конкурси або конкурс здібностей - для вступу на бакалаврат - потрібна лише тим абітурієнтам, які вступають:
Реєстрація на співбесіду потрібна окремим категоріям вступників, які мають право складати співбесіду замість національного мультипредметного тесту (НМТ).
Йдеться, зокрема, про вступників:
"Якщо ви не маєте пільг, а обрані вами спеціальності не передбачають конкурсів, очікуйте початку періоду подання заяв на вступ (з 19 липня)", - наголосили в МОН.
У МОН нагадали, що графік реєстрації на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бакалаврат різниться для тих, хто планує потрапити на бюджет і тих, хто розраховує лише на контракт.
Так, реєстрація на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бюджет і контракт:
Тим часом реєстрація для вступу лише на контракт:
Для того, щоб зареєструватися на творчі конкурси чи співбесіди для вступу на бакалаврат, необхідно скористатись електронним кабінетом вступника в ЄДЕБО (https://vstup.edbo.gov.ua).
Варто зауважити, що ЄДЕБО - це Єдина державна електронна база з питань освіти.
У ній зберігаються дані про суб'єкти освітньої діяльності, атестати, результати тестувань (НМТ/ЗНО) та студентські квитки.
В цілому особисті електронні кабінети вступників в ЄДЕБО працюють з 25 червня до 15 жовтня 2026 року.
Нагадаємо, раніше заступник міністра освіти й науки Микола Трофименко розповів РБК-Україна про зміни у вступній кампанії 2026 року, як абітурієнтам не помилитися з пріоритетами й чому цьогоріч МОН переглянуло умови для вступників із ТОТ.
Крім того, ми пояснювали, як розрахувати конкурсний бал і хто отримає додаткові бонуси.
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