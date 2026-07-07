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Плануєте вступ за кордон? УЦОЯО пояснив, як отримати офіційну довідку з НМТ

11:25 07.07.2026 Вт
3 хв
Для вступу до українських вишів цей документ не потрібен
aimg Тетяна Веремєєва
Плануєте вступ за кордон? УЦОЯО пояснив, як отримати офіційну довідку з НМТ Фото: Абітурієнти можуть онлайн замовити довідку з НМТ (Getty Images)
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Учасники національного мультипредметного тесту (НМТ), які планують вступати до закордонних закладів освіти, можуть безкоштовно отримати офіційний витяг із результатами тестування.

РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) пояснює, як це зробити.

Головне:

  • Офіційне підтвердження: Абітурієнтам, які вступають до іноземних університетів потрібен офіційний паперовий витяг із підписом та печаткою УЦОЯО.
  • Безкоштовна послуга: Оформлення офіційного документа з результатами тестування є абсолютно безкоштовним.
  • Єдиний формат заявки: Подати запит на отримання довідки можна лише через спеціальну електронну форму.
  • Способи отримання: Забрати готовий витяг можна особисто в Києві, доручити це довіреній особі або замовити доставку поштовими операторами.
  • Важливе обмеження: Міжнародна поштова відправка офіційних документів не здійснюється - поштою довідку можна отримати лише в межах України.

Кому потрібен витяг з результатами НМТ

В УЦОЯО нагадали, що для вступу до українських закладів вищої освіти достатньо сертифіката учасника НМТ та інформаційної картки з результатами. Обидва документи доступні в персональному кабінеті.

Водночас для подання документів до закордонних університетів може знадобитися витяг з відомостей результатів НМТ - офіційна довідка з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи.

Як замовити документ

Подати заявку можна лише через електронну форму в сервісі формування запиту для отримання інформації з відомостей результатів. Інших способів оформлення запиту не передбачено.

УЦОЯО зазначає, що документ виготовляють безкоштовно. Термін його оформлення становить до п'яти робочих днів відповідно до закону "Про звернення громадян".

Читайте також: Результати НМТ-2026: де шукати свої бали та як отримати довідку з печаткою УЦОЯО

Як отримати витяг

Найшвидше отримати документ можна особисто в Києві за адресою: вул. Володимира Винниченка, 5.

Якщо учасник не може прибути самостійно, під час оформлення запиту він має право зазначити іншу особу, яка забере витяг. Для цього представнику необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу.

Також передбачене надсилання документа поштою, але лише територією України. Отримати витяг можна:

  • через "Укрпошту" - коштом установи;
  • через "Нову пошту" - за рахунок отримувача.

При цьому міжнародне поштове відправлення документа не здійснюється.

Нагадаємо, результати НМТ-2026 вже доступні в персональних кабінетах учасників. Там можна сформувати сертифікат учасника НМТ та інформаційну картку, необхідні для вступу до українських закладів вищої освіти.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Міністерство освіти і науки не підтримало пропозицію переглянути правила вступної кампанії-2026 та знизити мінімальний конкурсний бал для окремих спеціальностей. У відомстві пояснили, що вимога щодо 150 конкурсних балів для низки напрямів залишається чинною.

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