Плануєте вступ за кордон? УЦОЯО пояснив, як отримати офіційну довідку з НМТ

Учасники національного мультипредметного тесту (НМТ), які планують вступати до закордонних закладів освіти, можуть безкоштовно отримати офіційний витяг із результатами тестування.

Головне: Офіційне підтвердження: Абітурієнтам, які вступають до іноземних університетів потрібен офіційний паперовий витяг із підписом та печаткою УЦОЯО.

Абітурієнтам, які вступають до іноземних університетів потрібен офіційний паперовий витяг із підписом та печаткою УЦОЯО. Безкоштовна послуга: Оформлення офіційного документа з результатами тестування є абсолютно безкоштовним.

Оформлення офіційного документа з результатами тестування є абсолютно безкоштовним. Єдиний формат заявки: Подати запит на отримання довідки можна лише через спеціальну електронну форму.

Подати запит на отримання довідки можна лише через спеціальну електронну форму. Способи отримання: Забрати готовий витяг можна особисто в Києві, доручити це довіреній особі або замовити доставку поштовими операторами.

Забрати готовий витяг можна особисто в Києві, доручити це довіреній особі або замовити доставку поштовими операторами. Важливе обмеження: Міжнародна поштова відправка офіційних документів не здійснюється - поштою довідку можна отримати лише в межах України.

Кому потрібен витяг з результатами НМТ

В УЦОЯО нагадали, що для вступу до українських закладів вищої освіти достатньо сертифіката учасника НМТ та інформаційної картки з результатами. Обидва документи доступні в персональному кабінеті.

Водночас для подання документів до закордонних університетів може знадобитися витяг з відомостей результатів НМТ - офіційна довідка з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи.

Як замовити документ

Подати заявку можна лише через електронну форму в сервісі формування запиту для отримання інформації з відомостей результатів. Інших способів оформлення запиту не передбачено.

УЦОЯО зазначає, що документ виготовляють безкоштовно. Термін його оформлення становить до п'яти робочих днів відповідно до закону "Про звернення громадян".

Як отримати витяг

Найшвидше отримати документ можна особисто в Києві за адресою: вул. Володимира Винниченка, 5.

Якщо учасник не може прибути самостійно, під час оформлення запиту він має право зазначити іншу особу, яка забере витяг. Для цього представнику необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу.

Також передбачене надсилання документа поштою, але лише територією України. Отримати витяг можна:

через "Укрпошту" - коштом установи;

через "Нову пошту" - за рахунок отримувача.

При цьому міжнародне поштове відправлення документа не здійснюється.