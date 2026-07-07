Абитуриентам нужно срочно зарегистрироваться на творческий конкурс и собеседование: когда дедлайн

Некоторым из абитуриентов, которые планируют поступление на бакалавриат, обязательно нужно сдать творческий конкурс или пройти собеседование. Однако для регистрации на них осталось критически мало времени.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки Украины в Facebook.
Главное:
Согласно информации МОН, регистрация на творческие конкурсы или конкурс способностей - для поступления на бакалавриат - нужна лишь тем абитуриентам, которые поступают:
Регистрация на собеседование требуется отдельным категориям поступающих, которые имеют право проходить собеседование вместо национального мультипредметного теста (НМТ).
Речь идет, в частности, о поступающих:
"Если у вас нет льгот, а выбранные вами специальности не предусматривают конкурсов, ожидайте начала периода подачи заявлений на поступление (с 19 июля)", - подчеркнули в МОН.
В МОН напомнили, что график регистрации на творческие конкурсы и собеседования для поступления на бакалавриат отличается для тех, кто планирует попасть на бюджет и тех, кто рассчитывает только на контракт.
Так, регистрация на творческие конкурсы и собеседования для поступления на бюджет и контракт:
Между тем регистрация для поступления только на контракт:
Для того чтобы зарегистрироваться на творческие конкурсы или собеседования для поступления на бакалавриат, необходимо воспользоваться электронным кабинетом поступающего в ЕГЭБО (https://vstup.edbo.gov.ua).
Стоит отметить, что ЕГЭБО - это Единая государственная электронная база по вопросам образования.
В ней хранятся данные о субъектах образовательной деятельности, аттестатах, результатах тестирований (НМТ/ВНО) и студенческих билетах.
В целом личные электронные кабинеты поступающих в ЕГЭБО работают с 25 июня по 15 октября 2026 года.
Напомним, ранее заместитель министра образования и науки Николай Трофименко рассказал РБК-Украина об изменениях во вступительной кампании 2026 года, как абитуриентам не ошибиться с приоритетами и почему в этом году МОН пересмотрело условия для поступающих с ВОТ.
Кроме того, мы объясняли, как рассчитать конкурсный балл и кто получит дополнительные бонусы.
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