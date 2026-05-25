Вступна кампанія 2026: скільки заяв можна подати та як працюватиме електронний кабінет

У 2026 році більшість вступників до українських університетів подаватимуть заяви лише в електронній формі. Для цього потрібно створити особистий кабінет вступника в системі ЄДЕБО та підготувати низку документів.
РБК-Україна з посиланням на Освіта.ua розповідає, скільки заяв можна подати, хто має право подавати документи у паперовій формі та як працюватиме електронний кабінет вступника у 2026 році.
Головне:
У 2026 році вступники, які вступають до закладів вищої освіти після школи, можуть подати до п’яти заяв на бюджет та до п’яти заяв на контракт. Тобто загалом абітурієнт зможе подати максимум 10 заяв.
Обмеження стосуються саме кількості заяв, а не кількості університетів. Це означає, що кілька заяв можна подати як в один виш, так і в різні заклади освіти.
Подання заяв відбуватиметься через сайт вступної кампанії:
ЄДЕБО: Вступ-2026. Водночас окремі категорії вступників, визначені правилами прийому, зможуть подавати документи у паперовій формі.
Для участі у вступній кампанії потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет у ЄДЕБО. Під час реєстрації вступник має вказати:
Після цього у кабінеті потрібно буде:
Фото повинно бути у форматі jpg і розміром до 1 Мб.
Університети створюватимуть консультаційні центри при приймальних комісіях. Туди можна звернутися, якщо:
Звернутися можна до будь-якого університету, а не лише до того, куди абітурієнт планує вступати.
Попри цифровізацію вступної кампанії, частина вступників все ж матиме право подавати заяви у паперовому вигляді. Це дозволено:
Такі заяви подаються особисто до приймальної комісії або дистанційно - якщо університет це дозволяє.
Для дистанційного подання паперових документів вступник має пройти електронну ідентифікацію. Для цього використовується електронний підпис на основі кваліфікованого сертифіката.
У приймальній комісії такі заяви все одно вносять до системи ЄДЕБО.
Якщо абітурієнт має право на спеціальні умови вступу або пільги, але відповідних документів немає у державних реєстрах, потрібно до подання першої заяви звернутися до університету та надати підтверджувальні документи.
Це можна зробити особисто або електронною поштою - якщо заклад освіти може дистанційно перевірити документи.
Зазначиимо, наведений перелік документів є базовим. Остаточні вимоги можуть відрізнятися залежно від університету та спеціальності.
Тому майбутнім студентам радять заздалегідь перевіряти правила вступу на сайтах вишів або уточнювати інформацію у приймальних комісіях.
Нагадаємо, вступна кампанія в Україні у 2026 році триватиме з 1 липня до 15 жовтня. Більшість абітурієнтів подаватимуть заяви до вишів онлайн через електронні кабінети в системі ЄДЕБО.
