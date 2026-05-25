Вступительная кампания 2026: сколько заявлений можно подать и как будет работать электронный кабинет

В 2026 году большинство поступающих в украинские университеты будут подавать заявления только в электронной форме. Для этого нужно создать личный кабинет абитуриента в системе ЕГЭБО и подготовить ряд документов.
РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua рассказывает, сколько заявлений можно подать, кто имеет право подавать документы в бумажной форме и как будет работать электронный кабинет абитуриента в 2026 году.
Главное:
В 2026 году поступающие в учреждения высшего образования после школы могут подать до пяти заявлений на бюджет и до пяти заявлений на контракт. То есть в целом абитуриент сможет подать максимум 10 заявлений.
Ограничения касаются именно количества заявлений, а не количества университетов. Это означает, что несколько заявлений можно подать как в один вуз, так и в разные учебные заведения.
Подача заявлений будет происходить через сайт вступительной кампании:
ЕГЭБО: Вступ-2026. В то же время отдельные категории абитуриентов, определенные правилами приема, смогут подавать документы в бумажной форме.
Для участия во вступительной кампании нужно зарегистрировать личный электронный кабинет в ЕГЭБО. Во время регистрации абитуриент должен указать:
После этого в кабинете нужно будет:
Фото должно быть в формате jpg и размером до 1 Мб.
Университеты будут создавать консультационные центры при приемных комиссиях. Туда можно обратиться, если:
Обратиться можно в любой университет, а не только в тот, куда абитуриент планирует поступать.
Несмотря на цифровизацию вступительной кампании, часть поступающих все же будет иметь право подавать заявления в бумажном виде. Это разрешено:
Такие заявления подаются лично в приемную комиссию или дистанционно - если университет это позволяет.
Для дистанционной подачи бумажных документов абитуриент должен пройти электронную идентификацию. Для этого используется электронная подпись на основе квалифицированного сертификата.
В приемной комиссии такие заявления все равно вносят в систему ЕГЭБО.
Если абитуриент имеет право на специальные условия поступления или льготы, но соответствующих документов нет в государственных реестрах, нужно до подачи первого заявления обратиться в университет и предоставить подтверждающие документы.
Это можно сделать лично или по электронной почте - если учебное заведение может дистанционно проверить документы.
Отметим, приведенный перечень документов является базовым. Окончательные требования могут отличаться в зависимости от университета и специальности.
Поэтому будущим студентам советуют заранее проверять правила поступления на сайтах вузов или уточнять информацию в приемных комиссиях.
Напомним, вступительная кампания в Украине в 2026 году продлится с 1 июля по 15 октября. Большинство абитуриентов будут подавать заявления в вузы онлайн через электронные кабинеты в системе ЕГЭБО.
РБК-Украина ранее рассказывало, что в Украине в 2026 году для абитуриентов с временно оккупированных территорий действуют упрощенные условия поступления в вузы. Часть поступающих может подавать документы без НМТ - по результатам собеседования, а также получить льготы, бюджетные квоты, бесплатное жилье и единовременное пособие в 50 тысяч гривен.