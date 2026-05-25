Вступительная кампания 2026: сколько заявлений можно подать и как будет работать электронный кабинет

В 2026 году большинство поступающих в украинские университеты будут подавать заявления только в электронной форме. Для этого нужно создать личный кабинет абитуриента в системе ЕГЭБО и подготовить ряд документов.

РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua рассказывает, сколько заявлений можно подать, кто имеет право подавать документы в бумажной форме и как будет работать электронный кабинет абитуриента в 2026 году.

Главное: Цифровой формат: В 2026 году большинство абитуриентов будут подавать заявления в университеты исключительно в электронной форме через систему ЕГЭБО.

В 2026 году большинство абитуриентов будут подавать заявления в университеты исключительно в электронной форме через систему ЕГЭБО. Лимиты на заявления: Поступающие после школы могут подать до 5 заявлений на бюджетные места и до 5 - на контракт.

Поступающие после школы могут подать до 5 заявлений на бюджетные места и до 5 - на контракт. Регистрация кабинета: Для старта вступительной кампании необходимо создать электронный кабинет, указав почту, данные паспорта, аттестата и сертификата НМТ.

Для старта вступительной кампании необходимо создать электронный кабинет, указав почту, данные паспорта, аттестата и сертификата НМТ. Консультационные центры: Если возникли сбои с регистрацией или ошибки в данных, абитуриент может обратиться в приемную комиссию любого университета за помощью.

Если возникли сбои с регистрацией или ошибки в данных, абитуриент может обратиться в приемную комиссию любого университета за помощью. Бумажные документы: Подавать документы в бумажном виде разрешено иностранцам, владельцам иностранных или устаревших аттестатов, а также тем, кто не может создать кабинет технически.

Подавать документы в бумажном виде разрешено иностранцам, владельцам иностранных или устаревших аттестатов, а также тем, кто не может создать кабинет технически. Условия для льготников: Если льготы нет в госреестрах, подтверждающие документы надо подать в приемную комиссию вуза до подачи первого заявления.

Сколько заявлений можно подать в 2026 году

В 2026 году поступающие в учреждения высшего образования после школы могут подать до пяти заявлений на бюджет и до пяти заявлений на контракт. То есть в целом абитуриент сможет подать максимум 10 заявлений.

Ограничения касаются именно количества заявлений, а не количества университетов. Это означает, что несколько заявлений можно подать как в один вуз, так и в разные учебные заведения.

Подача заявлений будет происходить через сайт вступительной кампании:

ЕГЭБО: Вступ-2026. В то же время отдельные категории абитуриентов, определенные правилами приема, смогут подавать документы в бумажной форме.

Как создать электронный кабинет абитуриента

Для участия во вступительной кампании нужно зарегистрировать личный электронный кабинет в ЕГЭБО. Во время регистрации абитуриент должен указать:

адрес электронной почты, который станет логином для входа в личный электронный кабинет абитуриента;

пароль;

серию и номер документа о ранее полученном образовании;

номер, PIN-код и год сертификата НМТ;

паспортные данные или РНОКПП;

информацию о льготах или специальных условиях поступления.

После этого в кабинете нужно будет:

указать номер телефона;

загрузить цветное фото формата 3×4;

при необходимости добавить другие документы или сертификаты НМТ разных лет.

Фото должно быть в формате jpg и размером до 1 Мб.

Что делать, если возникли проблемы с регистрацией

Университеты будут создавать консультационные центры при приемных комиссиях. Туда можно обратиться, если:

есть ошибки в персональных данных;

возникли проблемы с данными НМТ;

в системе нет информации о документе об образовании;

не удается создать электронный кабинет.

Обратиться можно в любой университет, а не только в тот, куда абитуриент планирует поступать.

Кто сможет подать документы в бумажной форме

Несмотря на цифровизацию вступительной кампании, часть поступающих все же будет иметь право подавать заявления в бумажном виде. Это разрешено:

иностранцам и лицам без гражданства;

людям с иностранными документами об образовании;

поступающим с документами старого образца;

тем, кто не может создать электронный кабинет по другим причинам.

Такие заявления подаются лично в приемную комиссию или дистанционно - если университет это позволяет.

Как подавать документы дистанционно

Для дистанционной подачи бумажных документов абитуриент должен пройти электронную идентификацию. Для этого используется электронная подпись на основе квалифицированного сертификата.

В приемной комиссии такие заявления все равно вносят в систему ЕГЭБО.

Что нужно знать абитуриентам со льготами

Если абитуриент имеет право на специальные условия поступления или льготы, но соответствующих документов нет в государственных реестрах, нужно до подачи первого заявления обратиться в университет и предоставить подтверждающие документы.

Это можно сделать лично или по электронной почте - если учебное заведение может дистанционно проверить документы.

Отметим, приведенный перечень документов является базовым. Окончательные требования могут отличаться в зависимости от университета и специальности.

Поэтому будущим студентам советуют заранее проверять правила поступления на сайтах вузов или уточнять информацию в приемных комиссиях.