Вступна кампанія-2026 побила рекорд: на які спеціальності зріс попит

Скільки студентів вступили до вишів

Станом на 20 жовтня на бакалаврат українських закладів вищої освіти зарахували 226 932 вступників. Це на 31 770 більше, ніж торік.

Із них 64 625 осіб навчатимуться за бюджетні кошти, ще 162 307 - на контракті. Порівняно з 2025 роком кількість бюджетних зарахувань зросла на 11,5%, контрактних - на 18,3%.

Ще 10 249 вступників зарахували на медичну, фармацевтичну та ветеринарну магістратуру після школи. Це на 11,7% більше, ніж торік.

За даними МОН, за кількістю поданих заяв на бакалаврат і медичну магістратуру вступна кампанія 2026 року стала рекордною від початку повномасштабної війни.

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Які спеціальності обирають вступники

Серед напрямів із найбільшим бюджетним набором на бакалаврат лідирує середня освіта - 5 749 зарахованих. Також до п'ятірки найпопулярніших за кількістю бюджетних місць увійшли:

будівництво та цивільна інженерія - 3 318 вступників;

комп'ютерні науки - 2 946;

електрична інженерія - 2 864;

агрономія - 2 343.

Водночас порівняно з минулим роком найбільше зріс бюджетний набір на спеціальності, важливі для відбудови та розвитку інфраструктури.

Зокрема, кількість зарахованих на будівництво та цивільну інженерію збільшилася на 31,8%, на електричну інженерію - на 40,1%. На автоматизацію, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніку набрали на 29,9% більше студентів.

Зростав і інтерес до цих напрямів на етапі подання заяв. За серпневими даними МОН, на 40 спеціальностей, які мають особливу державну підтримку, вступники подали 232 354 заяви проти 174 166 роком раніше. Це на 33,4% більше.

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Найбільше заяв додалося на будівництво та цивільну інженерію - на 61,6%, електричну інженерію - на 57,1%, автоматизацію та робототехніку - на 53,5%.

Кількість заяв на авіаційну та ракетно-космічну техніку зросла на 74,6%, а на науки про Землю - на 66,8%. Водночас кількість заяв не дорівнює кількості вступників, оскільки одна людина могла подавати документи на кілька спеціальностей.

Де зарахували найбільше студентів

За кількістю зарахувань на бакалаврат і медичну магістратуру лідирує Київ - 54 395 вступників. На другому місці Львівська область із 27 914 зарахованими, на третьому - Харківська з 20 782.

До п'ятірки також увійшли Одеська область - 17 619 зарахувань - і Дніпропетровська з 13 975.

У закладах Запорізької області зарахували 7 548 вступників, Миколаївської - 4 158, Сумської - 3 489.

МОН уточнює, що регіональні дані враховують облікове розташування закладів освіти, зокрема переміщених. Тому вони не обов'язково відображають місце проживання студентів або фактичне місце навчання.

Що відбувається з магістратурою та аспірантурою

На магістратуру після бакалаврату зарахували 97 081 вступника. Із них 28 197 навчатимуться за бюджетні кошти, а 68 884 - на контракті.

Загальна кількість зарахованих майже не змінилася порівняно з 2025 роком. Водночас бюджетний набір скоротився на 7,6%, а контрактний зріс на 3,4%.

До аспірантури та на підготовку докторів мистецтва зарахували 6 410 вступників - на 11,2% більше, ніж торік.