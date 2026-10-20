МОН перенесло строки надсилання грантових сертифікатів у "Дії"
Студенти бакалаврату й магістратури отримають сертифікати на гранти для навчання у вишах пізніше, ніж планувало Міністерство освіти і науки. Нових строків надсилання документів відомство поки не повідомило.
Про це пише РБК-Україна із посилання на листі МОН, оприлюдненому на сайті "Освіта.ua".
Чому затримали сертифікати
У міністерстві пояснили, що строки змістили через розширення переліку студентів, які можуть претендувати на академічні гранти. У 2026 році таку можливість уперше отримають не лише студенти бакалаврату, а й магістратури.
Про нові строки надсилання сертифікатів у "Дію" МОН повідомить додатково.
Як підтвердити грант
Раніше міністерство планувало надсилати повідомлення про гранти з 15 вересня. Студенти мали підтвердити сертифікати в "Дії" до 25 жовтня.
Для підтвердження потрібно накласти електронний підпис "Дія.Підпис". Щоб активувати його, необхідно зчитати смартфоном із підтримкою NFC чип біометричного документа - ID-картки або закордонного паспорта.
Гранти на навчання
Нагадаємо, що отримати грант можуть студенти, які відповідають установленим вимогам, навчаються в закладі освіти, що бере участь в експериментальному проєкті МОН, і мають можливість підтвердити сертифікат через "Дію". Грант на навчання нічим не зобов'язує студента - повертати гроші державі не потрібно.
Водночас вступники, які отримали рекомендацію на бюджет, але відмовилися від місця та вступили на контракт, не зможуть отримати державний освітній грант.