МОН перенесло строки надсилання грантових сертифікатів у "Дії"

Студенти бакалаврату й магістратури отримають сертифікати на гранти для навчання у вишах пізніше, ніж планувало Міністерство освіти і науки. Нових строків надсилання документів відомство поки не повідомило.

Про це пише РБК-Україна із посилання на листі МОН, оприлюдненому на сайті " Освіта.ua ".

Чому затримали сертифікати

У міністерстві пояснили, що строки змістили через розширення переліку студентів, які можуть претендувати на академічні гранти. У 2026 році таку можливість уперше отримають не лише студенти бакалаврату, а й магістратури.

Про нові строки надсилання сертифікатів у "Дію" МОН повідомить додатково.

Як підтвердити грант

Раніше міністерство планувало надсилати повідомлення про гранти з 15 вересня. Студенти мали підтвердити сертифікати в "Дії" до 25 жовтня.

Для підтвердження потрібно накласти електронний підпис "Дія.Підпис". Щоб активувати його, необхідно зчитати смартфоном із підтримкою NFC чип біометричного документа - ID-картки або закордонного паспорта.